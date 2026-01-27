Bursa Kent Akademisi eğitmenleri hizmet içi eğitimle yeni döneme hazır

Bursa Kent Akademisi eğitmenleri hizmet içi eğitimle yeni döneme hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Kent Akademisi eğitmenleri, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programı ile mesleki donanımlarını güçlendirdi. Amaç, katılımcılara daha nitelikli ve yenilikçi eğitim sunmak olarak belirlendi.

Eğitim programının odağı

Program kapsamında protokol kuralları, farkındalık, drama ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarda eğitimler düzenlendi. Bu oturumlarla eğitmenlerin mesleki yetkinliklerinin artırılması, güncel eğitim yaklaşımlarına dair bilgi edinmeleri ve eğitim süreçlerine yeni bakış açıları kazandırılması hedeflendi.

Kültürel ve mesleki atölye çalışmaları

Eğitim programına paralel olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında katılımcılar, Bursa Kent Müzesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ziyaretleriyle kültürel ve mesleki farkındalıklarını artırma fırsatı buldu.

Yeni dönem başlangıcı

Bursa Kent Akademisi'nde yeni dönem eğitimleri, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yetkililer, düzenlenen hizmet içi eğitimlerin akademinin eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

