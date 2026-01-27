MSKÜ BİO Atölyesi: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO) tarafından düzenlenen "Ebeveyn ve Çocuk Atölyeleri" serisi, çocuklarda ekran bağımlılığı konusunu ele alan yeni bir oturumla devam etti.

Atölyenin odağı

"Dopamin Döngüsünden Gerçek Hayata: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek" başlıklı atölye, serinin beşinci Bilim Kafe etkinliği olarak düzenlendi ve ebeveynlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çocukların dijital ekranlarla kurduğu ilişki, bilimsel çalışmalar, psikolojik yaklaşımlar ve günlük yaşam örnekleri üzerinden kapsamlı biçimde ele alındı.

Uzman sunumu ve ele alınan konular

MSKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sinem Acar tarafından yürütülen atölyede, dijital bağımlılığın nörobiyolojik sonuçları, dopamin döngüsünün zararları ve ekran kullanımının çocukların gelişimi üzerindeki etkileri katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca ebeveynlerin uygulayabileceği pratik yöntemler ve öneriler detaylandırıldı.

Hedef ve devam eden etkinlikler

Bilimi toplumla buluşturma misyonunu sürdüren MSKÜ BİO, ebeveyn ve çocuklara yönelik bu atölyelerle sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkilerine katkı sunmayı amaçlıyor. Etkinlikler Bilim ve Sanat Evinde gerçekleştiriliyor ve sınırlı kontenjana rağmen yüksek katılım talebiyle dikkat çekiyor. MSKÜ BİO, üniversitede üretilen bilgiyi sadeleştirerek şehir hayatına taşıma hedefiyle yıl boyu benzer etkinliklere devam edecek.

