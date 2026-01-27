MSKÜ BİO Atölyesi: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek

MSKÜ BİO'nun ebeveyn ve çocuk atölyesinde, Doç. Dr. Sinem Acar dijital bağımlılığın nörobiyolojisi, dopamin döngüsü ve ebeveynlere pratik yönetim yöntemlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:52
MSKÜ BİO Atölyesi: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek

MSKÜ BİO Atölyesi: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO) tarafından düzenlenen "Ebeveyn ve Çocuk Atölyeleri" serisi, çocuklarda ekran bağımlılığı konusunu ele alan yeni bir oturumla devam etti.

Atölyenin odağı

"Dopamin Döngüsünden Gerçek Hayata: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek" başlıklı atölye, serinin beşinci Bilim Kafe etkinliği olarak düzenlendi ve ebeveynlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çocukların dijital ekranlarla kurduğu ilişki, bilimsel çalışmalar, psikolojik yaklaşımlar ve günlük yaşam örnekleri üzerinden kapsamlı biçimde ele alındı.

Uzman sunumu ve ele alınan konular

MSKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sinem Acar tarafından yürütülen atölyede, dijital bağımlılığın nörobiyolojik sonuçları, dopamin döngüsünün zararları ve ekran kullanımının çocukların gelişimi üzerindeki etkileri katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca ebeveynlerin uygulayabileceği pratik yöntemler ve öneriler detaylandırıldı.

Hedef ve devam eden etkinlikler

Bilimi toplumla buluşturma misyonunu sürdüren MSKÜ BİO, ebeveyn ve çocuklara yönelik bu atölyelerle sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkilerine katkı sunmayı amaçlıyor. Etkinlikler Bilim ve Sanat Evinde gerçekleştiriliyor ve sınırlı kontenjana rağmen yüksek katılım talebiyle dikkat çekiyor. MSKÜ BİO, üniversitede üretilen bilgiyi sadeleştirerek şehir hayatına taşıma hedefiyle yıl boyu benzer etkinliklere devam edecek.

MSKÜ BİO’DAN EBEVEYN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK DİJİTAL BAĞIMLILIK ATÖLYESİ

MSKÜ BİO’DAN EBEVEYN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK DİJİTAL BAĞIMLILIK ATÖLYESİ

MSKÜ BİO’DAN EBEVEYN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK DİJİTAL BAĞIMLILIK ATÖLYESİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'den Girişimcilik Hamlesi: BiGG.ASSIST TÜBİTAK Uygulayıcı Kuruluşu Seçildi
2
Ege Üniversitesi'nde Orhun Değişim Programı Öğrencilerine Veda Toplantısı
3
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 2. Dönem Kayıtları Başladı
4
Ordu'da 123 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı: 2025-2026 Birinci Dönem Sona Erdi
5
Salihli'de Ücretsiz Budama Kursuna Yoğun İlgi
6
Diyadin'de Bulgurlu Köyü İlkokulu'na Unutulmaz Sinema Günü
7
Diyarbakır'da 41 Bin 326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları