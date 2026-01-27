Salihli’de 2025-2026 2. Dönem Eğitim Hazırlıkları Masaya Yatırıldı

Salihli’de 2025-2026 2. dönem eğitim hazırlıkları değerlendirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve güvenli eğitim ortamı sağlanması amacıyla kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Toplantıyı yöneten ve katılımcılar

Toplantıya Kaymakam Ali Güldoğan başkanlık etti. Etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile birlikte muhtarlar, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve taşıma şirketi yetkilileri hazır bulundu.

Ele alınan başlıca konular

Toplantıda okulların fiziki durumu, eğitim-öğretim sürecine ilişkin hazırlıklar, öğrenci güvenliği, taşımalı eğitim uygulamaları ve ikinci dönemde yapılması planlanan çalışmalar detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarının oluşturulmasına dair alınacak tedbirler paylaşıldı.

Toplantının sonunda konuşan Kaymakam Güldoğan, ikinci dönemin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 2. DÖNEMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ.