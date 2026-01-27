Salihli’de 2025-2026 2. Dönem Eğitim Hazırlıkları Masaya Yatırıldı

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Salihli’de düzenlenen toplantıda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem hazırlıkları, öğrenci güvenliği ve koordinasyon ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:43
Salihli’de 2025-2026 2. Dönem Eğitim Hazırlıkları Masaya Yatırıldı

Salihli’de 2025-2026 2. dönem eğitim hazırlıkları değerlendirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve güvenli eğitim ortamı sağlanması amacıyla kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Toplantıyı yöneten ve katılımcılar

Toplantıya Kaymakam Ali Güldoğan başkanlık etti. Etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile birlikte muhtarlar, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve taşıma şirketi yetkilileri hazır bulundu.

Ele alınan başlıca konular

Toplantıda okulların fiziki durumu, eğitim-öğretim sürecine ilişkin hazırlıklar, öğrenci güvenliği, taşımalı eğitim uygulamaları ve ikinci dönemde yapılması planlanan çalışmalar detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarının oluşturulmasına dair alınacak tedbirler paylaşıldı.

Toplantının sonunda konuşan Kaymakam Güldoğan, ikinci dönemin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 2. DÖNEMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLARIN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 2. DÖNEMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 2. DÖNEMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLARIN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'den Girişimcilik Hamlesi: BiGG.ASSIST TÜBİTAK Uygulayıcı Kuruluşu Seçildi
2
Ege Üniversitesi'nde Orhun Değişim Programı Öğrencilerine Veda Toplantısı
3
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 2. Dönem Kayıtları Başladı
4
Ordu'da 123 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı: 2025-2026 Birinci Dönem Sona Erdi
5
Salihli'de Ücretsiz Budama Kursuna Yoğun İlgi
6
Diyadin'de Bulgurlu Köyü İlkokulu'na Unutulmaz Sinema Günü
7
Diyarbakır'da 41 Bin 326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları