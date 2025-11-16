BUÜ’lü Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’a 'Ali Şîr Nevâî Dil Araştırmaları' Ödülü
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, "Türk Dünyası Bilim Ödülleri" kapsamında önemli bir başarıya imza attı.
Tören ve Destekçiler
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin düzenlediği II. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri etkinliğinde, Türk Dünyasına hizmet verenlere ödülleri takdim edildi. Tören; Türk Devletler Teşkilatı, TİKA, YTB ve EVKAF desteğiyle gerçekleştirildi ve 15-17 Ekim 2025 Perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı.
Ödül Detayı
Program kapsamında toplam 15 dalda ödül verildi. Bu çerçevede BUÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, "Ali Şîr Nevâî Dil Araştırmaları Ödülü"ne layık görüldü.
Etkinliğin Önemi
Etkinlik, Türk Dünyasına hizmet eden akademik ve kültürel çalışmaları onurlandırdı; ödül alan isimler, dil ve kültür alanındaki katkılarıyla takdir topladı.
