Şanlıurfa'da Kırsal Okullar 5 Ocak 2026'da Buzlanma Nedeniyle Tatil

Şanlıurfa'da Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova kırsalındaki okullarda 5 Ocak 2026 pazartesi günü buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:46
Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı ilçelerin kırsal mahallelerindeki eğitim kurumlarında buzlanma nedeniyle tedbir amacıyla eğitime ara verildiği bildirildi.

Etki altındaki ilçeler: Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova.

Açıklama metni:

"Hava ve yol şartları çerçevesinde buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek sorunlar göz önüne alınarak ilgili kuruluşlarımızla birlikte yapılan değerlendirme sonucunda Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumları ile söz konusu kırsal mahallelerden taşımalı sistem kapsamında ilçe merkezlerindeki okullara taşınan öğrencilere yönelik olarak 5 Ocak 2026 pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Not: İl ve ilçe merkezlerinde eğitim ve öğretime planlandığı şekilde devam edilecektir.

