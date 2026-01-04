DOLAR
Malatya'da eğitime 5 Ocak Pazartesi günü devam edilecek

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen eğitim, 5 Ocak Pazartesi itibarıyla yeniden başlayacak; taşımalı eğitim kararları ilçe kaymakamlıkları tarafından duyurulacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:38
Vali Seddar Yavuz duyurdu

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde ara verilen eğitim, 5 Ocak Pazartesi itibarıyla yeniden başlayacak.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili evlatlarım, kıymetli hemşerilerim; yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yarın (5 Ocak) eğitim ve öğretime devam edilmesine karar verdik. Taşımalı eğitim konusunda alınacak kararlar ise ilçe kaymakamlıklarımız tarafından duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Taşımalı eğitim ile ilgili ayrıntılı kararlar, ilgili ilçe kaymakamlıkları tarafından duyurulacak.

