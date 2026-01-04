Kozluk’ta taşımalı ve kırsal eğitim 5 Ocak’ta 1 gün ara

Kozluk’ta eğitime olumsuz hava nedeniyle 1 günlük ara

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kırsal ve taşımalı eğitim durduruldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Karar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

5 Ocak tarihinde, ilçe merkezi dışındaki belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

İlçe merkezinde bulunan okullarda ise eğitim faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerin resmi kanallar üzerinden yapılacağını duyurdu.

