Gercüş'te Eğitime 1 Gün Ara: Dondurucu Soğuklar Etkili

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dondurucu soğuklar nedeniyle 5 Ocak'ta köy okulları ve taşımalı öğrenciler için eğitime 1 gün ara verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:28
Gercüş'te Eğitime 1 Gün Ara: Dondurucu Soğuklar Etkili

Gercüş'te eğitime 1 gün ara

Dondurucu soğuklar nedeniyle 5 Ocak'ta eğitim tatil edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, eğitim-öğretimi olumsuz etkiledi. Yetkililer yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin güvenliği için önlemler aldı.

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; ilçe genelindeki tüm köy okullarında ve kırsal bölgelerden merkeze gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime-öğretime 5 Ocak'ta ara verildiği duyuruldu.

Karar, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmak ve öğrencilerin ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

