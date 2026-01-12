Demirözü'nde Eğitime Kar Engeli: 13.01.2026

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle 13.01.2026 Salı günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 21:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 21:32
Demirözü'nde Eğitime Kar Engeli: 13.01.2026

Demirözü'nde Eğitime Kar Engeli: 13.01.2026

Yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara

Bayburt'un Demirözü ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçenin tamamında etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındığı bildirildi.

Duyuruda, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 13.01.2026 Salı günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Alınan karar doğrultusunda, Demirözü ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında 13.01.2026 Salı günü eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılmayacaktır.

DEMİRÖZÜ’NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

DEMİRÖZÜ’NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de Eğitime 13.01.2026'da 1 Gün Ara — Yoğun Kar ve Buzlanma
2
Demirözü'nde Eğitime Kar Engeli: 13.01.2026
3
Gölbaşı'nda Yoğun Kar: Eğitime 13 Ocak'ta 1 Gün Ara
4
Ordu'da 16 İlçede Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara
5
Adıyaman'da Yoğun Kar: Bazı İlçe ve Köylerde Eğitime 1 Gün Ara
6
Muş'ta Kar ve Çığ Riski Nedeniyle 13 Ocak'ta Okullar 1 Gün Tatil
7
OMÜ'ye ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları