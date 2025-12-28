DOLAR
Erdemli’de Veliler ‘Okuyan Aile’ Projesinde Sınav Heyecanı Yaşadı

Erdemli'de veliler, 'Okuyan Aile, Güçlü Gelecek' projesi kapsamında Doğan Cüceloğlu’nun kitabından sınava girerek öğrencilerin sınav kaygısını deneyimledi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:08
Proje ve uygulama

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen "Okuyan Aile, Güçlü Gelecek" Projesi kapsamında veliler, okudukları kitaptan sınava tabi tutuldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi doğrultusunda başlatılan proje, aile temelli okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projeye katılan veliler, belirlenen tüm sınav kurallarına uyularak sınıflara alındı ve öğrencilerin yaşadığı sınav kaygısı ile heyecanı birebir yaşadı. Bu uygulama, hem okuma sürecini pekiştirdi hem de ailelerle öğrenciler arasında ortak bir deneyim oluşturdu.

Katılımcılar ve uygulama detayları

Selviler, Arpaçbahşiş, Yardımcılar ve Milli İrade ilk ve ortaokullarının velileri, merhum eğitimci-yazar Doğan Cüceloğlu’nun "Başarıya Götüren Aile" adlı kitabını okuyarak belirlenen süre sonunda kitap içeriğine yönelik hazırlanan sınava katıldı.

Veliler sınav sürecinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamanın hem kendileri hem de çocukları için faydalı olduğunu ifade etti. Öğrenciler ise bu kez ailelerinin sınavda, kendilerinin dışarıda olduğunu söyleyerek aileleriyle empati kurduklarını aktardı.

Sonuçlar ve ödüllendirme

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara güçlü bir gelecek için okullara ve ailelere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Etkinlik sonunda dereceye giren veliler ödüllerini Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük’ün elinden aldı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

