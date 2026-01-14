Diyarbakır'da 'Oku Kitabını Al Armağanını' Yarışması Finali Tamamlandı

Final sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Diyarbakır Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Oku Kitabını Al Armağanını Kitap Okuma Yarışması, final sınavıyla tamamlandı.

Final sınavı Diyarbakır’ın dört merkez ilçesi ile 12 dış ilçesinin tamamında yoğun katılımla yapıldı. Proje Koordinatörü Şükran Kurtar, özellikle Kayapınar ilçesinde katılımın oldukça yüksek olduğunu, bu nedenle bölgede iki ayrı sınav merkezi oluşturulduğunu belirtti. Kurtar, sınav merkezlerinde öğrencilerin heyecanının ve velilerin ilgisinin projeye verilen önemi açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Şükran Kurtar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu yarışmayla temel amacımız çocuklarımızda ve gençlerimizde kitap okuma sevgisini geliştirmekti. Öğrencilerimizin kitapları severek okuduğunu ve final sınavına büyük bir heyecanla katıldığını görmek bizleri son derece mutlu etti. Projenin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefleyen bu tür projelerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği belirtildi.

