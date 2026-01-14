Diyarbakır'da 'Oku Kitabını Al Armağanını' Yarışması Finali Tamamlandı

Diyarbakır'da 'Oku Kitabını Al Armağanını' Kitap Okuma Yarışması final sınavıyla tamamlandı; yüksek katılım ve Kayapınar'da iki sınav merkezi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:25
Diyarbakır'da 'Oku Kitabını Al Armağanını' Yarışması Finali Tamamlandı

Diyarbakır'da 'Oku Kitabını Al Armağanını' Yarışması Finali Tamamlandı

Final sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Diyarbakır Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Oku Kitabını Al Armağanını Kitap Okuma Yarışması, final sınavıyla tamamlandı.

Final sınavı Diyarbakır’ın dört merkez ilçesi ile 12 dış ilçesinin tamamında yoğun katılımla yapıldı. Proje Koordinatörü Şükran Kurtar, özellikle Kayapınar ilçesinde katılımın oldukça yüksek olduğunu, bu nedenle bölgede iki ayrı sınav merkezi oluşturulduğunu belirtti. Kurtar, sınav merkezlerinde öğrencilerin heyecanının ve velilerin ilgisinin projeye verilen önemi açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Şükran Kurtar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu yarışmayla temel amacımız çocuklarımızda ve gençlerimizde kitap okuma sevgisini geliştirmekti. Öğrencilerimizin kitapları severek okuduğunu ve final sınavına büyük bir heyecanla katıldığını görmek bizleri son derece mutlu etti. Projenin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefleyen bu tür projelerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği belirtildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İLE DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ “OKU KİTABINI...

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İLE DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ “OKU KİTABINI AL ARMAĞANINI” KİTAP OKUMA YARIŞMASI, FİNAL SINAVIYLA TAMAMLANDI.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İLE DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ “OKU KİTABINI...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mudanya Üniversitesi ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Staj ve Uygulamalı Eğitim Protokolü
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi 7 Kategoride Türkiye'de İlk 20'de
3
Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Ali Rıza Argun Düzce'de Tebrik Edildi
4
Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara
5
Melikgazi Belediyesi'nden 11-14 Yaş İngilizce Yarıyıl Kampı
6
Diyarbakır'da 'Oku Kitabını Al Armağanını' Yarışması Finali Tamamlandı
7
Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Merkezi Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları