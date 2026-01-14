Mudanya Üniversitesi ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Staj ve Uygulamalı Eğitim Protokolü

Mudanya Üniversitesi ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle öğrenciler Bursa'da uygulamalı eğitim ve staj yapacak, sağlık çalışanları ise yüksek lisansta indirimli faydalanacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:17
Mudanya Üniversitesi ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Staj ve Uygulamalı Eğitim Protokolü

Mudanya Üniversitesi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Kentin tüm dinamikleriyle iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mudanya Üniversitesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile uygulamalı eğitim ve staj iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, hem eğitim kalitesini artırmayı hem de toplumsal sorumluluğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokolle Mudanya Üniversitesi öğrencileri, Bursa’daki sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim ve staj yapma imkânı bulacak. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Mudanya Üniversitesi Yüksek Lisans programlarından indirimli olarak faydalanabilecek.

İmza töreni ve açıklamalar

İmza töreni; Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.

Prof. Dr. Emin Karip, protokolün eğitimde kaliteyi ve toplumsal sorumluluğu artırma adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Mustafa Çetin de, "Mudanya Üniversitesi sağlık bölümlerinde eğitim gören öğrencilerimizin sağlık hizmetlerindeki verimliliği artıracağına inanıyoruz" diyerek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Taraflar, önümüzdeki dönemde iş birliği kapsamında yürütülecek uygulamalı eğitim, staj ve mesleki gelişim faaliyetlerinin Bursa için somut katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.

