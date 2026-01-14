Necmettin Erbakan Üniversitesi 7 Kategoride Türkiye'de İlk 20'de

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu iş birliğiyle hazırlanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre, 7 farklı kategoride Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Rapor, üniversitelerin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin veriler üzerinden hazırlandı ve Türkiye genelinde 201 üniversite çok sayıda nicel ve nitel göstergeyle değerlendirildi.

NEÜ'nün öne çıkan performans alanları

Rapora göre Necmettin Erbakan Üniversitesi sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Öne çıkan göstergeler şöyle:

Topluluklara kayıtlı öğrenci sayısı: Konya'da 1., Türkiye'de 16. sırada.

Öğrenci toplulukları faaliyet sayısı: Konya'da 1., Türkiye'de 10. sırada.

TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA tarafından düzenlenen yarışmalarda açılan stant sayısı: Konya'da 1., Türkiye'de 15. sırada.

İstihdam edilen doktoralı araştırmacı sayısı: Konya'da 1., Türkiye'de 14. sırada.

Uluslararası kuruluşlara üyeliği bulunan topluluk sayısı: Konya'da 1., Türkiye'de 14. sırada.

Engelsiz bayrak ödülleri: Konya'da 2., Türkiye'de 10. sırada.

Öğrenci toplulukları sayısı: Konya'da 2., Türkiye'de 14. sırada.

Bu sonuçlar, NEÜ'nün hem akademik hem de sosyal-kültürel alanlarda gösterdiği performansın raporda üst sıralarda yer bulduğunu ortaya koyuyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE, ÜNİVERSİTELERİN 2024 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERİLER ÜZERİNDEN HAZIRLANAN 2025 ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI.