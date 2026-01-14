Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Merkezi Oldu

Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Ekosistemi Haline Geldi

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Kastamonu Teknokent, 2018 kararından başlayıp 2025 yılına kadar süren adımlarla bölgesel ölçekte teknoloji, Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine dönüştü. Kuruluş, altyapı yatırımları ve destek programlarıyla bölgenin üretim ve yenilik kapasitesini güçlendirdi.

Kuruluş ve Altyapı Gelişimi

Kastamonu Teknokent, Bakanlar Kurulu kararına dayanan 2018 kuruluş sürecinin ardından 2019 yılı sonunda şirketleşerek faaliyetini başlattı. İlk firmalar Mayıs 2020'de kabul edildi. Altyapı yatırımları kapsamında Ocak 2022'de hizmete giren 5.834 metrekarelik idare binası ve kuluçka merkezi, kurumsal kapasiteyi önemli ölçüde artırdı.

2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla teknoloji geliştirme bölgesi alanı yaklaşık 110.000 metrekare olarak genişletildi. Bu alana ilişkin imar çalışmaları 2022'de tamamlandı ve 2023'te yapı kullanma izni alındı.

Firma Sayısı, Sektörel Dağılım ve İstihdam

2025 yılı itibarıyla Teknokent'te faaliyet gösteren firma sayısı 43 ulaştı. Sektörel dağılımda yazılım ve bilişim %42,5 ile öne çıkarken, orman ürünleri, imalat, mühendislik, mimarlık ve bilgisayar teknolojileri gibi alanlar da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Teknokent bünyesinde 25 akademisyen girişimci ve 153 Ar-Ge personeli görev yapıyor; toplam 186 kişilik nitelikli insan kaynağı istihdam ediliyor.

Fikri Mülkiyet ve Ticarileşme Adımları

2020-2025 döneminde Teknokent firmaları fikri ve sınai mülkiyet alanında somut sonuçlar elde etti: 1 endüstriyel tasarım, 12 marka tescili ve 3 yazılım tescili gerçekleştirildi. 2025 yılında başlatılan uygulama ile firmalara ücretsiz danışmanlık ve başvuru hizmeti sunularak IP süreçleri destekleniyor ve yatırımcılarla buluşmaları kolaylaştırıldı.

Girişimcilik Destekleri ve Başarılar

Fikir ve İş Geliştirme Destek Ofisi (FİDE) ön kuluçka ve kuluçka programlarıyla genç girişimcilere eğitim, mentorluk ve söyleşi desteği sağladı. 2021-2025 döneminde düzenlenen programlar yüzlerce katılımcıya ulaştı. Bu süreçte 10 farklı ürün ticarileşme aşamasına geçerken, girişimler TEKNOFEST ve çeşitli ulusal yarışmalarda dereceler ve şampiyonluklar elde etti.

Sosyal Sorumluluk ve Bölgesel Etki

Teknolojik üretimi toplumsal faydayla buluşturmayı hedefleyen Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi, Teknokent ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle hayata geçirildi. Toplam 187 proje başvurusundan 160 proje kabul edildi ve 96 akademisyen ile 64 öğrenci katkısıyla yürütüldü; böylece teknoloji temelli sosyal etki projelerine zemin hazırlandı.

2025 itibarıyla Kastamonu Teknokent; 43 Ar-Ge ofisi, 11 kuluçka ofisi ve aktif sosyal alanlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite ve sanayi arasında kurduğu iş birliği modeli ile bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor.

