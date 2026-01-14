Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Merkezi Oldu

Kastamonu Teknokent, 2019'dan 2025'e uzanan süreçte altyapı, firmalaşma ve destek programlarıyla bölgesel bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine dönüştü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:17
Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Merkezi Oldu

Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Ekosistemi Haline Geldi

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Kastamonu Teknokent, 2018 kararından başlayıp 2025 yılına kadar süren adımlarla bölgesel ölçekte teknoloji, Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine dönüştü. Kuruluş, altyapı yatırımları ve destek programlarıyla bölgenin üretim ve yenilik kapasitesini güçlendirdi.

Kuruluş ve Altyapı Gelişimi

Kastamonu Teknokent, Bakanlar Kurulu kararına dayanan 2018 kuruluş sürecinin ardından 2019 yılı sonunda şirketleşerek faaliyetini başlattı. İlk firmalar Mayıs 2020'de kabul edildi. Altyapı yatırımları kapsamında Ocak 2022'de hizmete giren 5.834 metrekarelik idare binası ve kuluçka merkezi, kurumsal kapasiteyi önemli ölçüde artırdı.

2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla teknoloji geliştirme bölgesi alanı yaklaşık 110.000 metrekare olarak genişletildi. Bu alana ilişkin imar çalışmaları 2022'de tamamlandı ve 2023'te yapı kullanma izni alındı.

Firma Sayısı, Sektörel Dağılım ve İstihdam

2025 yılı itibarıyla Teknokent'te faaliyet gösteren firma sayısı 43 ulaştı. Sektörel dağılımda yazılım ve bilişim %42,5 ile öne çıkarken, orman ürünleri, imalat, mühendislik, mimarlık ve bilgisayar teknolojileri gibi alanlar da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Teknokent bünyesinde 25 akademisyen girişimci ve 153 Ar-Ge personeli görev yapıyor; toplam 186 kişilik nitelikli insan kaynağı istihdam ediliyor.

Fikri Mülkiyet ve Ticarileşme Adımları

2020-2025 döneminde Teknokent firmaları fikri ve sınai mülkiyet alanında somut sonuçlar elde etti: 1 endüstriyel tasarım, 12 marka tescili ve 3 yazılım tescili gerçekleştirildi. 2025 yılında başlatılan uygulama ile firmalara ücretsiz danışmanlık ve başvuru hizmeti sunularak IP süreçleri destekleniyor ve yatırımcılarla buluşmaları kolaylaştırıldı.

Girişimcilik Destekleri ve Başarılar

Fikir ve İş Geliştirme Destek Ofisi (FİDE) ön kuluçka ve kuluçka programlarıyla genç girişimcilere eğitim, mentorluk ve söyleşi desteği sağladı. 2021-2025 döneminde düzenlenen programlar yüzlerce katılımcıya ulaştı. Bu süreçte 10 farklı ürün ticarileşme aşamasına geçerken, girişimler TEKNOFEST ve çeşitli ulusal yarışmalarda dereceler ve şampiyonluklar elde etti.

Sosyal Sorumluluk ve Bölgesel Etki

Teknolojik üretimi toplumsal faydayla buluşturmayı hedefleyen Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi, Teknokent ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle hayata geçirildi. Toplam 187 proje başvurusundan 160 proje kabul edildi ve 96 akademisyen ile 64 öğrenci katkısıyla yürütüldü; böylece teknoloji temelli sosyal etki projelerine zemin hazırlandı.

2025 itibarıyla Kastamonu Teknokent; 43 Ar-Ge ofisi, 11 kuluçka ofisi ve aktif sosyal alanlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite ve sanayi arasında kurduğu iş birliği modeli ile bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRÜN KATKILARIYLA...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRÜN KATKILARIYLA KURULAN KASTAMONU TEKNOKENT, 2020 YILINDA İLK FİRMASINI KABUL EDEREK BAŞLADIĞI YOLCULUĞUNU, 2025 YILI İTİBARIYLA BÖLGESEL ÖLÇEKTE BİR TEKNOLOJİ VE AR-GE EKOSİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRDÜ.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRÜN KATKILARIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mudanya Üniversitesi ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Staj ve Uygulamalı Eğitim Protokolü
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi 7 Kategoride Türkiye'de İlk 20'de
3
Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Ali Rıza Argun Düzce'de Tebrik Edildi
4
Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara
5
Melikgazi Belediyesi'nden 11-14 Yaş İngilizce Yarıyıl Kampı
6
Diyarbakır'da 'Oku Kitabını Al Armağanını' Yarışması Finali Tamamlandı
7
Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Merkezi Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları