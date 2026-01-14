Melikgazi Belediyesi'nden 11-14 Yaş İngilizce Yarıyıl Kampı

Melikgazi Belediyesi, 19-23 Ocak'ta Gesi Kamp Merkezi'nde 11-14 yaş için ücretli İngilizce Yarıyıl Kampı düzenliyor; başvurular www.melikgazi.bel.tr veya 0530 253 91 91 üzerinden.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:40
Melikgazi Belediyesi, gençlere ve eğitime verdiği desteği sürdürerek Gesi Kamp Merkezi'nde 11-14 yaş arası öğrencilere yönelik bir İngilizce Yarıyıl Kampı düzenliyor. Kamp 19-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Program ve etkinlikler

Kamp, eğitim ile eğlenceyi bir arada sunarken katılımcılara konuşma pratiği ve dil becerilerini geliştirme imkanı sağlayacak. Öğrenciler; konuşma, dinleme, okuma ve yazma odaklı derslerin yanı sıra oyunlar, el sanatları ve atölye çalışmalarıyla İngilizceyi günlük hayatlarında daha rahat kullanmayı öğrenecekler. Ayrıca ilçede düzenlenecek alan gezilerinde Havacılık Lisesi, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi gibi projeler ziyaret edilecek.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Melikgazi Belediyesi olarak eğitim projelerimizi ve eğitime olan desteklerimizi her geçen yıl artırıyoruz. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerimiz için hazırladığımız ‘İngilizce Yarıyıl Kampı’mız 19 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Eğitim, eğlence ve konuşma pratiğini bir araya getirdiğimiz kamp programı sayesinde öğrencilerimiz, tatil süresince İngilizce dil becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca ilçemizde alan gezileri yaparak, Havacılık Lisemiz, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi gibi projelerimizi ziyaret edeceğiz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz kampta; konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini destekleyen dersler, oyunlar, el sanatları ve atölye çalışmaları yer alacak. Öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta daha rahat kullanabilmelerini hedefleyen kampımız 11-14 yaş arası gençlere özel, ücretli olarak planlandı. Tatilini hem eğitici hem de keyifle geçirmek isteyen öğrencilerimiz için önemli bir fırsat sunan kampımız, yabancı dil öğrenimini erken yaşta desteklemeyi amaçlıyor"

Kayıt ve kontenjan

Kampa katılım ücretli olup kontenjan sınırlıdır. Başvurular www.melikgazi.bel.tr adresi veya 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattından yapılacaktır.

Palancıoğlu ayrıca şunları ekledi:

"İngilizce Yarıyıl Kampı’mıza katılmak isteyenler için kontenjan sınırlıdır. 19-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampımızda kontenjan sınırı var. www.melikgazi.bel.tr adresimizden veya 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan başvurularınızı yapabilirsiniz. Kaydolmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekleriz"

