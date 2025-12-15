Diyarbakır Final Fen ve Anadolu Lisesi XPERTSTEM Başarısı: 80 Öğrenci Dünya Finallerinde

Diyarbakır Final Fen ve Anadolu Lisesi, eğitimin evrensel dili olan matematiği merkezine alan güçlü vizyonuyla bu yıl da uluslararası bir başarıya imza attı. Okul, matematikteki yetkinliğini Uluslararası XPERTSTEM Matematik Olimpiyatında göstererek dikkat çekti.

Yarışma ve Dereceler

Her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası XPERTSTEM Matematik Olimpiyatı, bu yıl Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Sınav, okulda yüz yüze ve yazılı olarak uygulandı ve öğrenciler analitik düşünme becerilerini uluslararası ölçekte sergiledi. Yarışma sonucunda öğrenciler, Amerika ve İngiltere’de yapılacak dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

Organizasyon kapsamında 4 öğrenci tam puan alırken, 80 öğrenci altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak dünya finallerine katılma hakkı kazandı.

Eğitmen ve Yönetim Açıklamaları

Matematik öğretmeni Rumet Akça, uluslararası etkinliklerin öğrencilerin akademik gelişimine, özgüvenine ve öğrenme hızına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Akça, yarışmaya katılan öğrencilerin gösterdiği performansın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Recep Kepenek ise çağın gerektirdiği vizyoner eğitim anlayışına dikkat çekerek, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başında kurulan sistemin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Kepenek, organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlere, öğrencilere ve katkı sunan paydaşlara teşekkür etti ve derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

Diyarbakır'dan Dünya Sahnesine

Türkiye’de köklü bir marka olan Final Okulları çatısı altında faaliyet gösteren Diyarbakır Final Fen ve Anadolu Lisesi, bu önemli başarıyla "Diyarbakır’ın altın çocukları"nı dünya sahnesine uğurlamanın gururunu yaşıyor. Bu başarı, Diyarbakır’dan yükselen bilimin ve azmin sınırları aşan bir yansıması olarak kayda geçti.

