Dumlupınar'da 'Peygamberimizin Hayatı' Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Kaymakam Teltik öğrencileri makamında kabul edip tebrik etti

Dumlupınar İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Peygamberimizin Hayatı' konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden heyet arasında İlçe Kaymakamı Alperen Teltik de yer aldı. Kaymakam Teltik, yarışmada başarılı olan öğrencileri makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti.

Törene ayrıca İlçe Müftüsü Abdülmetin Yalçın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa da katıldı ve öğrencilere desteklerini iletti.

Ödül ve hediye takdimi öncesinde Kaymakam Teltik, öğrencilerle bir araya gelerek yarışma sürecini konuştu ve başarılarının devamını diledi.

