Milli Yüzücü Bengisu Avcı Ege Üniversitesi'nde Başarı Hikayesini Anlattı

Milli Yüzücü Bengisu Avcı Ege Üniversitesi'nde Başarı Hikâyesini Paylaştı

Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü ile Mezunlarla İlişkiler Ofisi iş birliğinde, 70. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" programı, öğrenciler ve mezunların yoğun katılımıyla Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleşti. Etkinlikte Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran moderatörlüğünde Milli Yüzücü Bengisu Avcı tecrübelerini ve başarı hikâyesini paylaştı.

Açılış ve Üniversitenin Vurgusu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mezunlarla İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ege Üniversitesi olarak heyecanlıyız. Üniversitemiz, bugün dünyada bilimde önemli bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aslında en büyük gücümüz; bu salonda ortak bir ruhla buluşan mezunlarımız, öğrencilerimiz ile akademik ve idari mensuplarımızdan oluşan güçlü birliktelik ve derin bağdır. Bugün bu birlikteliğimizi kutlamak üzere bir araya geldik. Bir aile olarak, mezunlarımızın ilham veren hikâyelerini hep birlikte dinlemek ve bu yolculuğa tanıklık etmek istiyoruz. Yolun başındaki sevgili gençlerimize ise şunu bilmenizi isterim ki; bu sıralardan mezun olduğunuzda arkanızda bu ülkenin en köklü kurumsal ailelerinden biri olan yetmiş yıllık bir geçmiş olacak. Egeli olmak güzel, Egeli olmak kıymetli. Sizlerle birlikte olmak ise büyük bir onurdur. Evinize, ailenize hoş geldiniz".

Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran'ın Değerlendirmesi

Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran konuşmasında, Ege Üniversitesi'ndeki havuz serüveninin dünya çapında sporcular yetiştirdiğini vurgulayarak Bengisu Avcı'yı şöyle tanımladı:

"Ege Üniversitesinde 44 yıldır bulunmaktan onur duyan bir hocanız olarak, rahmetli Sermed Akgün hocamızla başlayan havuz serüvenimizin yıllar içinde dünya çapında sporcular yetiştiren bir hikâyeye dönüştüğünü gururla hatırlıyorum. Bugün aramızda olan Bengisu Avcı da o havuzda büyüyen, Seven Oceans’ı geçen dünyadaki 13 kadın sporcudan biri olarak hepimizi gururlandıran değerli bir mezunumuzdur. Onunla pek çok başarı ve duygu paylaştık, Türk bayrağını farklı kıtalarda taşıdık. Bengisu’nun bugün sporcu, öğretmen ve antrenör olarak aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Seven Oceans’ı yüzen yalnızca 40 sporcu var; bunların sadece 13’ü kadın. Bengisu Avcı, 8 milyarda 13 kadından biri. Onunla büyük gurur duyuyoruz. Bu sporun sırrı, hedefe kilitlenebilmek ve bunu saatler boyunca sürdürebilmektir. Bizden sonra bayrağı devralacak gençlerin daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Tek takıntımız, Türk bayrağını dünyanın her yerine taşımak".

Bengisu Avcı'nın Yolculuğu ve Mesajı

Bengisu Avcı kariyer hikâyesini anlatırken, sporculuktan antrenörlüğe uzanan süreci ve açık suyla kurduğu bağı şu sözlerle paylaştı:

"Antrenörlüğe adım atmam, Ege Üniversitesinde sporcu olarak başlayan yolculuğumun doğal bir sonucuydu. 2010’da kurulan ilk açık su milli takımında yer aldım; bugün sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyorum. 1999’da Türkiye’nin ilk Avrupa Açık Su Şampiyonası’nı organize ederken açık suyla tanıştım. Sonrasında Avrupa Yüzme Birliği’nde görev alarak genç yüzücüleri açık suya yönlendirdik ve milli takımı adım adım geliştirdik. Ege Üniversitesindeki ilk 3 kilometrelik denemelerden bugün 60 kilometrelik ‘Okyanus Yedilisi’ parkurlarına uzanan bu yolculuk benim için çok özel. Özellikle Japonya parkurunda, herkesin imkânsız dediği koşullarda ekibimin inancı ve kendi direncimle yarışı tamamlamam, bu hikâyenin en önemli duraklarından biri oldu. Buz yüzmede dünya rekorları kırarak sınırlarımı zorlamaya devam ederken şunu söyleyebilirim: Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Başkalarının değil, kendi hayallerinizin peşinden gidin. Bugün size bir motivasyon konuşması değil, gerçek bir hayat hikâyesi anlatmak istedim".

Programın ardından sahne alan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hale Yamaner Okdan ve konservatuvar mezunu Yılmaz Demirtaş tarafından verilen mini konserle katılımcılara müzik dinletisi sundu. Etkinlikte ayrıca sponsor firmaların stantlarında mezunlara ikramlar yapıldı ve programın sonunda Bengisu Avcı ile sponsor temsilcilerine plaket takdim edildi.

