Düzce Bilim Merkezi'nde Ücretsiz Ara Tatil Atölyeleri

Ara tatil bilim ve etkinlikle dolu geçiyor

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, ara tatili boş geçirmek istemeyen öğrenciler ve bilim meraklıları için düzenlediği ücretsiz bilim atölyeleriyle yoğun ilgi görüyor. Temel bilimler, uzay ve havacılık, matematik, keşif, tasarım, robotik ve kodlama gibi farklı alanlarda gerçekleşen etkinliklerde gençler hem bilimle tanışıyor hem de eğlenerek öğreniyor.

Düzce Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve bölgenin tek Bilim Merkezi olarak önemli bir misyon üstlenen merkez, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilini bünyesinde hazırladığı atölye programlarıyla değerlendiriyor. Merkez; matematik, keşif, tasarım, temel bilimler ve robotik kodlama atölyelerini ücretsiz olarak sunuyor.

Katılımcılar, eş zamanlı düzenlenen birden çok atölyeden faydalanma imkânı bularak bilimsel keşfi sınama ve uygulama şansı elde ediyor. Etkinlikler, çocuk ve gençlerin merakını canlı tutarken pratik becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

Bilim Merkezi atölyelerinden faydalanan çocuklar, yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını, hem eğlendiklerini hem de kendi tasarımlarını ortaya çıkarmaktan duydukları mutluluğu paylaşıyor; el becerilerini ortaya çıkartma imkânı buldukları için memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Düzce Bilim Merkezi ara tatilin adresi