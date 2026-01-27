Düzce'de İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı: Eğitimde Hedefler ve Koordinasyon

Düzce İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

DÜZCE (İHA)

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısında, il genelinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantı Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Katılımcılar, eğitim süreçlerine ilişkin mevcut durum, uygulamalar ve koordinasyon çalışmalarını detaylı biçimde ele aldı.

Görüşmelerde ilçeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ve sahadan gelen geri bildirimler ön plana çıktı. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik planlamalar da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulanarak, süreçlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

