DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Diyarbakır'da 41.326 Öğrenci Oku Kitabını, Al Armağanını Yarışmasında

Diyarbakır'da 348 okuldan 41.326 öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' yarışmasına katıldı; finaller 14 Ocak 2026'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:35
Diyarbakır'da 41.326 Öğrenci Oku Kitabını, Al Armağanını Yarışmasında

Diyarbakır'da 41.326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında

Diyarbakır Valiliği himayesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında il genelinde yoğun katılım

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Valiliği himayelerinde düzenlenen 'Oku Kitabını, Al Armağanını' kitap okuma yarışması bu yıl il genelinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

348 okuldan toplam 41.326 öğrenci, okuma alışkanlığını geliştirmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yarışmaya katıldı. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yarışmanın birinci aşama sınavı 24 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. İkinci aşama sınavı ise 14 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlk aşamada dereceye giren öğrenciler, il genelinde düzenlenecek ikinci aşama sınavında yarışma hakkı elde etti. İki aşamalı olarak planlanan yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek, yüksek katılım sağlayan okullar da ödüllendirilecek.

Kayapınar İlçesi Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu Müdürü Osman Aydın, yarışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Oku Kitabını, Al Armağanını sloganı ile 348 okulda toplam 41 bin 326 öğrenci ile sınav yapıldığını söyledi. Oku, anla, kazan yarışması devam ediyor. Kitap okuması yarışması sonucunda öğrencilerimiz sınava giriyorlar. Sınavda başarı gösteren öğrencilerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderiyoruz. Orada final yarışması yapılacak. İnşallah öğrencilerimiz o sınavda başarı göstereceklerdir. Bizim okulumuzda toplam 555 öğrenci sınava katılıyor. Kitap okuma yarışmasına çok önem veriyoruz. Oku, anla ve kazan yarışması devam edecek. Sınavı kazanan birinci olan öğrencilerimizi de biz ödüllendireceğiz. Amacımız bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Bol bol kitap okunmasını tavsiye ediyoruz öğrencilerimize."

Öğretmen Handan Şero da süreci şöyle aktardı: "3 aydır çocuklar büyük bir heyecanla 3 adet kitabı okudular. Şuan sınavdalar. Bütün öğrencilerde okuma sevinci arttı. Okudukları kitaplar sayesinde yeni şeyler öğrendiler. Büyük bir heyecanla yarışmanın belli olmasını bekliyorlar" dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Mustafa Efe Ortaç ise duygularını, "Birinci olmak istiyorum ama önemli olan birinci olup kazanmak değil. Bu kitapları okumak. Finallere gitmek için hepimiz uğraşıyoruz. En iyi şekilde tüm kitapları okuduk inşallah kazanacağız" sözleriyle dile getirdi.

Yetkililer, yarışmanın öğrencilerin okuma becerilerini geliştirdiğini ve kitapla kurdukları bağı güçlendirdiğini vurguladı. Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, tüm öğrencilere başarılar dileyerek yarışmaya katkı sunan öğretmen, okul yöneticileri ve velilere teşekkür etti.

Kaynak: MAK-YRT

41 bini aşkın öğrenci "Oku Kitabını, Al Armağanını" yarışmasında buluştu

41 bini aşkın öğrenci "Oku Kitabını, Al Armağanını" yarışmasında buluştu

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsuslu Elif Eylül Kılıç AMO'da Birinci Oldu
2
Çayeli Bakır’dan Çayeli Fen Lisesi’ne Eğitim Desteği: Yenilikçi Sınıf ve Spor Salonu Açıldı
3
Diyarbakır'da 41 Bin 326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında
4
Diyarbakır'da 41.326 Öğrenci Oku Kitabını, Al Armağanını Yarışmasında
5
Çocuk Hakları ve Güncel Sorunlar: Anadolu Üniversitesi'nde Seminer
6
Antik Çağ’da Seramik Kaplar Işığında Yemek Kültürü Semineri
7
Hisarcık'ta 'Sosyal Medya Bağımlılığı' Konferansı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı