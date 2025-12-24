Diyarbakır'da 41.326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında

Diyarbakır Valiliği himayesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında il genelinde yoğun katılım

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Valiliği himayelerinde düzenlenen 'Oku Kitabını, Al Armağanını' kitap okuma yarışması bu yıl il genelinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

348 okuldan toplam 41.326 öğrenci, okuma alışkanlığını geliştirmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yarışmaya katıldı. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yarışmanın birinci aşama sınavı 24 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. İkinci aşama sınavı ise 14 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlk aşamada dereceye giren öğrenciler, il genelinde düzenlenecek ikinci aşama sınavında yarışma hakkı elde etti. İki aşamalı olarak planlanan yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek, yüksek katılım sağlayan okullar da ödüllendirilecek.

Kayapınar İlçesi Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu Müdürü Osman Aydın, yarışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Oku Kitabını, Al Armağanını sloganı ile 348 okulda toplam 41 bin 326 öğrenci ile sınav yapıldığını söyledi. Oku, anla, kazan yarışması devam ediyor. Kitap okuması yarışması sonucunda öğrencilerimiz sınava giriyorlar. Sınavda başarı gösteren öğrencilerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderiyoruz. Orada final yarışması yapılacak. İnşallah öğrencilerimiz o sınavda başarı göstereceklerdir. Bizim okulumuzda toplam 555 öğrenci sınava katılıyor. Kitap okuma yarışmasına çok önem veriyoruz. Oku, anla ve kazan yarışması devam edecek. Sınavı kazanan birinci olan öğrencilerimizi de biz ödüllendireceğiz. Amacımız bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Bol bol kitap okunmasını tavsiye ediyoruz öğrencilerimize."

Öğretmen Handan Şero da süreci şöyle aktardı: "3 aydır çocuklar büyük bir heyecanla 3 adet kitabı okudular. Şuan sınavdalar. Bütün öğrencilerde okuma sevinci arttı. Okudukları kitaplar sayesinde yeni şeyler öğrendiler. Büyük bir heyecanla yarışmanın belli olmasını bekliyorlar" dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Mustafa Efe Ortaç ise duygularını, "Birinci olmak istiyorum ama önemli olan birinci olup kazanmak değil. Bu kitapları okumak. Finallere gitmek için hepimiz uğraşıyoruz. En iyi şekilde tüm kitapları okuduk inşallah kazanacağız" sözleriyle dile getirdi.

Yetkililer, yarışmanın öğrencilerin okuma becerilerini geliştirdiğini ve kitapla kurdukları bağı güçlendirdiğini vurguladı. Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, tüm öğrencilere başarılar dileyerek yarışmaya katkı sunan öğretmen, okul yöneticileri ve velilere teşekkür etti.

Kaynak: MAK-YRT

