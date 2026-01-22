Düzce Üniversitesi, Mühendislikte 2000 Sonrası Üniversiteler Arasında Birinci

THE 2026 sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi, mühendislikte 2000 sonrası üniversiteler arasında birinci oldu; yaşam bilimleri ve tıpta da yükseliş kaydetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:37
Düzce Üniversitesi, Mühendislikte 2000 Sonrası Üniversiteler Arasında Birinci

Düzce Üniversitesi, THE 2026 ile Mühendislikte Öne Çıktı

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 World University Rankings by Subject sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi, yenilikçi eğitim anlayışı, araştırma performansı ve sürdürülebilir kalkınma vurgusuyla ulusal ve uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.

Mühendislikte dikkat çeken yükseliş

Düzce Üniversitesi, mühendislik alanında Dünya genelinde 401–500 bandında yer alarak Türkiye üniversiteleri arasında 7. sırada konumlandı. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ise 1. sırada yer alması, genç üniversiteler arasındaki rekabet gücünü gösteriyor.

Geçen yılın verilerinde (2025) aynı alanda 501-600 bandında ve Türkiye sıralamasında 10. sırada bulunan üniversitenin, 2026 sonuçlarında kaydettiği ilerleme kayda değer bir ivme olarak değerlendiriliyor.

Yaşam Bilimlerinde uluslararası konum

Yaşam Bilimleri alanında Düzce Üniversitesi, dünya sıralamasında 1001+ bandında yer alırken, Türkiye üniversiteleri arasında 27. sırada bulunuyor. Ayrıca 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 6. sırada yer alması, genç üniversiteler arasında güçlü bir konum sergilediğini gösteriyor.

Tıp ve Sağlıkta istikrarlı performans

Tıp ve Sağlık alanında üniversite, dünya genelinde 1001+ bandında; Türkiye üniversiteleri arasında 43. sırada ve 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı. Bu sonuçlar, sağlık alanında yürütülen bilimsel yayınların niteliği, altyapı ve araştırma kapasitesindeki gelişimi ortaya koyuyor.

Uluslararası arenada güçlenen bir misyon

Düzce Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel çalışmalarının uluslararası karşılık bulması, değer üretme misyonu doğrultusunda bölgesel kalkınma ve ulusal-international platformlarda konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. Bu başarılar, genç üniversiteler arasında akademik rekabet gücünün arttığını ve üniversitenin stratejik hedeflerine paralel bir ilerleme sağladığını teyit ediyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları