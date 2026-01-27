Ege Üniversitesi'nde Orhun Değişim Programı Öğrencilerine Veda Toplantısı

Ege Üniversitesi Orhun Değişim Programı öğrencilerine veda toplantısı düzenledi

Ege Üniversitesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Orhun Değişim Programı kapsamında eğitim alan öğrencilere yönelik bir veda toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, EÜ Yeni Senato Salonunda düzenlendi ve üniversite yönetimi ile program öğrencilerini bir araya getirdi.

Toplantıya katılanlar ve belge takdimi

Programa; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörü Doç. Dr. Fazıl Özdamar, akademisyenler ve program kapsamında eğitim gören öğrenciler katıldı. Törende 40 öğrencinin yanı sıra ikili iş birliği protokolü kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi ve Taşkent Devlet Şarkşınaslık Üniversitesinden gelen iki öğrenciye de katılım belgeleri takdim edildi.

Rektör Yardımcısı'nın değerlendirmesi

Prof. Dr. Mehmet Ersan törende yaptığı konuşmada: "Orhun Değişim Programında lider olan Üniversitemize gelen öğrencilere her dönem sonunda bir veda toplantısı düzenliyoruz. Bu toplantıda öğrencilerin deneyimlerini ve verilen imkânları ne şekilde kullanabildiklerini dinliyoruz. Üniversitemizin imkânlarını tümüyle sunduğumuzun farkında olarak bu imkânlardan faydalanan öğrenciler, bize olumlu geri dönüşler sağlıyorlar. Öğrenciler, tam akredite ve kaliteli eğitim kapsamında bize farklı bakış açıları da sağlıyor. Onların fikirlerini dinleyip yönetsel olarak değerlendirerek Üniversitemizin politika ve uygulamalarına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Böylece sürdürülebilir eğitim modellerimizde hep daha iyisi için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamındaki üniversiteler

Ege Üniversitesi Orhun Değişim Programı kapsamında öğrenci gönderen veya programda yer alan üniversiteler arasında Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Alisher Navo’i Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kh. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, L. N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi, Sarsen Amanzholov Doğu Kazakistan Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi ve Taşkent Devlet Şarkşınaslık Üniversitesi yer aldı.

Toplantı, program katılımcılarının deneyim paylaşımı ve üniversitenin yürüttüğü uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

EGE ÜNİVERSİTESİ (EÜ) YENİ SENATO SALONUNDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA EÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MEHMET ERSAN, TÜRK DÜNYASI İLE İLİŞKİLER VE ORHUN KOORDİNATÖRÜ DOÇ. DR. FAZIL ÖZDAMAR, AKADEMİSYENLER VE PROGRAM KAPSAMINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER KATILDI.