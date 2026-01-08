Ege Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da Şanlıurfa'da Yer Alacak

TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerine Şanlıurfa GAP Havalimanında yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde güçlü bir şekilde yer alacaklarını duyurdu.

Teknoloji geliştiren ve üreten bir Türkiye hedefiyle; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde hayata geçirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu sene 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek.

Yüz binlerce gencin hayallerini gerçeğe dönüştürmesi amacıyla TEKNOFEST kapsamında çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Havacılıktan uzaya, yapay zekâdan savunma sanayiine, enerjiden tarım teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede; gençleri üretmeye, geliştirmeye ve birlikte başarmaya teşvik ediyor. Bu doğrultuda, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesine katkı sunuluyor.

"Son yıllarda hayatın her alanında hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Ege Üniversitesi olarak gençlerimizin çağın gerekleri doğrultusunda yetişmeleri, geleceğin yetkinlikleri ile donatılması öncelikli konularımızın başında geliyor. Bu kapsamda biz de ders programlarından laboratuvar altyapısına kadar mevcut durumumuzu revize ediyoruz. Özellikle yapay zekanın eğitim öğretim sistemi ile bilim ve teknolojiye doğru bir şekilde entegre edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, yüz binlerce gencimizin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Bu sene Millî Teknoloji Hamlesi heyecanı Şanlıurfa’dan tüm dünyaya yayılacak. TEKNOFEST’in paydaşı ve ülkemizin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olarak 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerine Şanlıurfa GAP Havalimanında yapılacak olan dev organizasyona güçlü bir şekilde yer alacağız. Türkiye Yüzyılı hedefi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile bir yandan ekosistemimizi güçlendirirken diğer yandan da multidisipliner iş birliği ile öğrencilerimizi, genç araştırmacılarımızı geleceğe hazırlayacağız. Bu süreçte öğrencilerimize ve takımlarımıza her türlü desteği sunacağız. Böylesine dünya çapında bir festivalin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Ege Üniversitesi, TEKNOFEST sahnesinde öğrencilerine ve genç araştırmacılarına yönelik eğitim, altyapı ve destek çalışmalarını vurgulayarak festivalde aktif rol alacağını açıkladı.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA ALCI