Emet’te okul personeline özel hijyen eğitimi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan personele yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Eğitimin içeriği

Eğitim programında; gıda güvenliği, kişisel hijyen kuralları, temizlik ve sanitasyon uygulamaları ile toplum sağlığının korunmasına yönelik temel konular ele alındı. Katılımcılara, uygulamalı ve teorik bilgiler eşliğinde hijyen standartları aktarıldı.

Okul ortamına yönelik bilgilendirme

Personellere özellikle okul ortamlarında hijyenin önemi ve sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, okul sağlığı ve öğrenci güvenliği açısından kritik noktalar üzerinde durdu.

Yetkililerin değerlendirmesi

Yetkililer, bu tür eğitimlerin toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

EMET’TE OKUL PERSONELİNE ÖZEL HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ