Emet’te Okul Personeline Özel Hijyen Eğitimi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevli personele gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:59
Emet’te Okul Personeline Özel Hijyen Eğitimi

Emet’te okul personeline özel hijyen eğitimi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan personele yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Eğitimin içeriği

Eğitim programında; gıda güvenliği, kişisel hijyen kuralları, temizlik ve sanitasyon uygulamaları ile toplum sağlığının korunmasına yönelik temel konular ele alındı. Katılımcılara, uygulamalı ve teorik bilgiler eşliğinde hijyen standartları aktarıldı.

Okul ortamına yönelik bilgilendirme

Personellere özellikle okul ortamlarında hijyenin önemi ve sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, okul sağlığı ve öğrenci güvenliği açısından kritik noktalar üzerinde durdu.

Yetkililerin değerlendirmesi

Yetkililer, bu tür eğitimlerin toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

EMET’TE OKUL PERSONELİNE ÖZEL HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ

EMET’TE OKUL PERSONELİNE ÖZEL HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ

EMET’TE OKUL PERSONELİNE ÖZEL HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emet’te Okul Personeline Özel Hijyen Eğitimi
2
Niğde'de Drama Kursu Özgüven Kazandırıyor
3
Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi
4
Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor — İlk ders 2 Şubat 2026
5
Kütahya'da Erbaş ve Erlere Yönelik Şiddet, Uyuşturucu ve Siber Farkındalık Eğitimi
6
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2025 Personel Eğitimleri
7
Bursa'da Gemlik merkezli 6,7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları