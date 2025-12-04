Eskişehir'de 3 Aralık Etkinliği: Özel Öğrenciler Gönüllerince Eğlendi

Eskişehir 100. Yıl kültür Merkezi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında Hece ve Sevgi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri düzenlenen programda eğlendi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:51
Hece ve Sevgi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Eskişehir 100. Yıl kültür Merkezi'nde bir araya geldi

Eskişehir Hece Rehabilitasyon Merkezi ile Sevgi Rehabilitasyon Merkezi'nde destek eğitimi alan öğrenciler, düzenlenen programda gönüllerince eğlendiler.

Program, Sosyal, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin koordinasyonu ile 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle Eskişehir 100. Yıl kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Dernek Başkanı Necmettin Başkut açılış konuşmasında, ‘‘Ülkemizdeki özel bireyler ile dezavantajlı gurupların aileleri ile birlikte ülkemizde yaklaşık 35 milyon civarında insanımız, bu olgu ile direkt ya da dolaylı bir şekilde yılın her gününü 3 Aralık olarak yaşamaktadır. Biz de bu nedenle program düzenledik’’ dedi.

Programda söz alan görme engelli öğretmen Mehmet Çevik, bir başarı hikâyesini paylaştı: ‘‘Yılmadan, bıkmadan gayretle çabalamanın sonunda; üniversite telefon santralinde görevli iken üniversite bitirip öğretmenliğe geçiş yaptım. 12 yaşımda köyümden çıkıp hayata atıldım’’ dedi.

Özel bir çocuk annesi olan Figen Özçelik, 'Kızıma Mektup' başlıklı konuşmasında, ‘‘Asıl engelin ve engellilik, bizi yok sayanlardır’’ ifadelerini kullandı.

Yaklaşık dört beş yıl önce geçirdiği bir hastalık sonucunda dizinden aşağısını kaybeden dezavantajlı anne Fethiye Erbilgin, Mahmudiyeliler Derneği'nin desteğiyle dizinden aşağı protez takılarak hayata bağlandı ve pes etmeden yaşamaya devam etti.

Program, öğrencilerin ve katılımcıların birlikte söyledikleri şarkılarla sona erdi; herkes, hayatın her alanında var olduklarını hissettirdi.

