Eskişehir'de İmam Hatip Okulları Toplantısı: Gelecek ve Eğitim Kalitesi Konuşuldu

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda imam hatip okullarının durumu, eğitim kalitesi ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:41
Toplantı Detayları

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda, imam hatip okullarının mevcut durumu ve geleceği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantı, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kurum yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantıda yer aldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Programda; imam hatip okullarının gelişimi, eğitim kalitesinin artırılması ve geleceğe yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

