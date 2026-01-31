Eskişehir'de İmam Hatip Okulları Toplantısı: Gelecek ve Eğitim Kalitesi Konuşuldu
Toplantı Detayları
Eskişehir'de düzenlenen toplantıda, imam hatip okullarının mevcut durumu ve geleceği kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Toplantı, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kurum yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantıda yer aldı.
Gündem ve Değerlendirmeler
Programda; imam hatip okullarının gelişimi, eğitim kalitesinin artırılması ve geleceğe yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
