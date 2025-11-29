Eskişehir'de Rehber Öğretmenlere Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitimi

Eskişehir'de rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi' verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin Aile Yılı kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisi eklendi. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik gerçekleştirilen eğitimle, okullarda kriz anlarında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimin içeriği

Uzmanlar tarafından verilen eğitimde katılımcılara, afet sonrası ortaya çıkan travmalarla başa çıkma yöntemleri ve bu süreçte sunulacak etkili psikososyal destek uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Eğitimde uygulamalı ve rehberlik odaklı yaklaşımlara yer verildi.

Amaç ve kapsam

Programın temel amacı, afet ve acil durumlarda insanların yaşadığı psikolojik ve sosyal etkilerle başa çıkabilme becerilerini geliştirmek ve eğitimcilerin kriz yönetimi ile psikososyal destek sunma kapasitelerini artırmaktır. Etkinlik, saha personelinin farkındalığını yükseltmeyi ve müdahale yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçladı.

