Eskişehir'de Sinan Aydın Pansiyon İncelemesi: Yeni Dönem Hazırlıkları

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nu ziyaret ederek öğrencilerle görüşüp yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıklarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:19
Eskişehir'de Sinan Aydın Pansiyon İncelemesi: Yeni Dönem Hazırlıkları

Eskişehir'de Sinan Aydın Pansiyon İncelemesi: Yeni Dönem Hazırlıkları

Yerinde inceleme ve öğrenci görüşmeleri

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Müdür Aydın, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi; öğrencilerin görüş ve taleplerini dikkatle dinledi.

Ardından pansiyonun fiziki ortamları detaylı şekilde incelendi ve yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik hazırlıklar yerinde değerlendirildi.

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, ULUSLARARASI CEVAT ÜLGER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ...

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, ULUSLARARASI CEVAT ÜLGER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU'NU ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, ULUSLARARASI CEVAT ÜLGER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Sinan Aydın Pansiyon İncelemesi: Yeni Dönem Hazırlıkları
2
İEÜ Öğrencilerinden Ressamlardan İlham Alan 'Zamanlararası Moda' Koleksiyonu
3
Kavak'ta 16 Derslikli Ortaokul İnşaatı Başladı
4
Doktoralı Öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’e Akademik Sorunlarını Aktardı
5
ALKÜ 'Benim Üniversitem' 40-60 Yaşlara Üniversite Deneyimi Sundu
6
KARDEMİR Genel Müdürü Peker Rektör Kırışık ile Görüştü: Üniversite‑Sanayi İş Birliği Öne Çıktı
7
Başkan Kaya İmzaladı: İncirliovalı Kadınların Emeği Markalaşıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları