Eskişehir'de Sinan Aydın Pansiyon İncelemesi: Yeni Dönem Hazırlıkları
Yerinde inceleme ve öğrenci görüşmeleri
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette Müdür Aydın, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi; öğrencilerin görüş ve taleplerini dikkatle dinledi.
Ardından pansiyonun fiziki ortamları detaylı şekilde incelendi ve yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik hazırlıklar yerinde değerlendirildi.
ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, ULUSLARARASI CEVAT ÜLGER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU'NU ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.