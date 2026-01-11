Eskişehir’de Talim ve Tashih-i Huruf Kursu Tamamlandı: Kadın Kur’an Kursu Öğreticilerine Sertifika

Eskişehir’de Talim ve Tashih-i Huruf Kursu başarıyla tamamlandı

Eskişehir İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen Talim ve Tashih-i Huruf Kursu, kadın Kur’an kursu öğreticilerinin katılımıyla tamamlandı. Kurs, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ve doğru bir şekilde okumayı amaçlayan kapsamlı bir program olarak gerçekleştirildi.

Sertifikalar İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından takdim edildi

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın Kur’an kursu öğreticilerine sertifikaları, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından takdim edildi. Sertifika töreninde konuşan İl Müftüsü Gül, doğru telaffuz ve güzel okuyuşun Kur’an eğitimindeki önemine dikkat çekti ve bu tür mesleki gelişim programlarının devam edeceğini vurguladı.

İl Müftüsü Gül, kursa katılan tüm öğreticileri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Program, sertifika takdim töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

