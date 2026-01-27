İzmir'den Girişimcilik Hamlesi: BiGG.ASSIST TÜBİTAK Uygulayıcı Kuruluşu Seçildi

İzmir'den girişimcilik atağı: BiGG.ASSIST uygulayıcı kuruluş oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Teknopark İzmir ve İnci Holding iş birliğiyle hayata geçirilen BiGG.ASSIST, TÜBİTAK tarafından 2026-2028 dönemi için uygulayıcı kuruluş olarak seçildi. Teknoloji ve yenilik odaklı projeleri bulunan girişimciler, BİGG (Bireysel Genç Girişim) programı kapsamında sağlanacak hibe desteğinden yararlanmak için İEÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ne başvurabilecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, girişimcilere iş modeli geliştirme, mentörlük, eğitim ve yatırıma hazırlık süreçlerinde kapsamlı destek sunacak. Akıllı ulaşım, sürdürülebilir tarım, enerji ve temiz teknolojiler gibi farklı alanlardaki iş fikirleri değerlendirilebilecek olup, son başvuru tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Stratejik bir kalkınma aracı

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, üniversite olarak girişimciliği kente, bölgeye ve ülkeye değer üreten stratejik bir kalkınma aracı gördüklerini ifade ederek, "Girişimcilik, sadece yeni iş fikirleri üretmek anlamına gelmiyor. Girişimcilik, aynı zamanda yarının şehirlerini, ekonomilerini ve yaşam biçimlerini inşa etmek demek. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bizler, gençlerin ve yenilikçi fikirlerin geleceği dönüştürecek güçlü aktörler olduğuna inanıyoruz. BiGG.ASSIST’in TÜBİTAK tarafından uygulayıcı kuruluş olarak yetkilendirilmesi, üniversitemizin bu dönüşümde aktif bir rol üstlenme kararlılığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Dönüştürücü rolü güçleniyor

Prof. Dr. Biresselioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini hayata geçirebilecekleri bu tür programlar, İzmir’in bilgi temelli ekonomi hedeflerine önemli katkılar sunarken; üniversitelerin topluma dokunan, dönüştürücü rolünü de güçlendiriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak; üreten, düşünen ve cesaret eden girişimcilerin yanında durmak, onların fikirlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir girişimlere dönüştürmelerine rehberlik etmek, bizim için çok değerli."

"35 programdan biri olduk"

İEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Onur Kanyılmaz ise, BiGG.ASSIST oluşumunun TÜBİTAK BiGG kapsamında desteklenmeye hak kazanan 35 programdan biri olduğunu ifade etti. TÜBİTAK tarafından yeni dönemde girişimcilere verilecek hibe tutarının kısa süre içinde açıklanacağını söyleyen Kanyılmaz, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak Teknopark İzmir ve İnci Holding gibi çok değerli paydaşlarımızla birlikte girişimciler için kapsamlı bir destek altyapısı sunuyoruz. BİGG programı kapsamında sağlanacak hibe, girişimciler için önemli bir başlangıç sermayesi niteliği taşıyor. Sürecin başından itibaren girişimcilere gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Amacımız güçlü fikirleri; pazarda karşılığı olan, rekabetçi ve katma değer yaratan girişimlere dönüştürmek. BiGG.ASSIST, İzmir ve Türkiye girişimcilik ekosistemine önemli bir dinamizm kazandıracak" diye konuştu.

