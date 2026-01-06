Hasan Kürlü Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Atandı

Hasan Kürlü, Antalya'nın Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı; bugün göreve başladı. 1986'da mesleğe başlayan Kürlü, 17 yıl şube müdürü olarak görev yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:37
Antalya'nın Aksu ilçesinde yeni dönem başladı

Hasan Kürlü, Antalya’nın Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Bugün görevine başladı. Göreve büyük bir heyecan ve sorumluluk bilinciyle başladığını ifade eden Kürlü, Aksu’yu yakından tanıdığını ve ilçede uzun yıllar görev yaptığını söyledi.

Daha önce okul müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde şube müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirten Kürlü, Aksu’ya hizmet etmek için çalışacaklarını vurguladı.

Meslek hayatına 1986 yılında başladığını dile getiren evli ve iki çocuk babası Kürlü, "Göreve ilk başladığım gündeki heyecanım neyse, bugün de aynı heyecanla görevimin başındayım" dedi.

17 yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Hasan Kürlü, Aksu’da eğitim kalitesini yükseltmek için ekip ruhuyla çalışacaklarını kaydetti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları