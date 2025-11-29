Hisarcık’ta Hepimiz Biraz Mescid-i Aksalıyız Anne-Çocuk Atölyesi

Hisarcık'ta 'Hepimiz Biraz Mescid-i Aksalıyız' Anne-Çocuk Atölyesi, aile içi iletişimi güçlendirme ve çocukların psiko-sosyal gelişimini desteklemeyi amaçladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:21
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, ilkokullarda aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveyn-çocuk etkileşiminin desteklenmesi ve öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesi amacıyla "Hepimiz Biraz Mescid-i Aksalıyız" isimli Anne-Çocuk Atölyesi düzenlendi.

Programın Amacı ve Kapsamı

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında ve ÇEDES Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Atölyeyi yürüten Psikolog Özge Lekesizel liderliğinde, çocukların duygusal farkındalık ve öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Programda ayrıca ailelere yönelik bilgilendirici oturumlar düzenlenerek, çocuk gelişimi konusunda ebeveynlerin bilgi düzeyi artırılmaya çalışıldı. Etkinlikler kapsamında Mescid-i Aksanın tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin farkındalık çalışmaları da yer aldı.

Ziyaret ve Değerlendirme

Etkinlik programının sonunda Psikolog Özge Lekesizel, İlçe Milli Müdürlüğünü ziyaret ederek Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, bu tür programların süreceğini vurgulayarak benzer etkinliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

