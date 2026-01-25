İEÜ ve Karşıyaka'dan Anaokulu İş Birliği: Kazanan Çocuklar

İEÜ ile Karşıyaka buluştu: Kazanan çocuklar oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Karşıyaka Belediyesi, anaokulu çağındaki çocukların akılcı ve sosyal gelişimini desteklemeye yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol; çocuklar, aileler ve eğitimciler için uygulama temelli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sunacak.

Protokolün kapsamı

İmzaları İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal attı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Karşıyaka Belediyesi arasında 2 yıl süreyle geçerli olacak protokol, üniversite-şehir bütünleşmesinin güçlü bir yansıması olacak.

İEÜ Çocuk Gelişimi Programındaki öğretim görevlileri, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokullarında eğitim gören çocuklara ve ebeveynlere yönelik eğitimler düzenleyecek.

Uygulama temelli eğitimler

Anaokullarında görev yapan öğretmenlerin yeterliliklerini artırmak için uygulama odaklı eğitim faaliyetleri yürütülecek. Bunun yanında İEÜ Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri belediyeye bağlı anaokullarında uygulama veya staj yapma imkânı bulacak.

İEÜ ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Yıldız Ünsal ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sevinç İnan, Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder ve öğretim görevlileri katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu törende şunları söyledi: "Üniversite olarak en büyük sorumluluklarımızdan biri, ürettiğimiz bilgiyi toplumun her kesimi için erişilebilir ve faydalı hale getirmek. Karşıyaka Belediyesi ile imzaladığımız protokol de bunun somut bir örneği oldu. Bu iş birliği sayesinde çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağız. Biliyoruz ki, çocuklarımız için atacağımız her adım, hayata geçireceğimiz her proje, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırımdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, yaşadığımız kentin ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir ve nitelikli iş birlikleriyle toplumsal katkı üretmeye devam edeceğiz."

Yıldız Ünsal ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Anaokulu eğitimi, yaşam boyu öğrenmenin ve kişilik gelişiminin ilk ve en önemli basamaklarından biri. Bu süreçte bilimsel bilgiye dayalı profesyonel destek almak; alanında uzman akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak büyük önem taşıyor. Çocuklarımız, bizim en kıymetli hazinemiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu değerli iş birliği sayesinde, hem çocuklarımızın gelişimini çok yönlü olarak destekleyecek hem de ailelerimizi ve eğitimcilerimizi güçlendiren bir eğitim modeli oluşturacağız."

Not: Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı 8 anaokulu bu iş birliğinden doğrudan faydalanacak ve proje süresince uygulamalı çalışmalarla çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin güçlenmesi hedefleniyor.

