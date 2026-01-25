İHAKUT Van'da Toplandı: İHA'larla Afetlere Havadan Müdahale

İHAKUT, Van'da düzenlediği toplantıda İHA'larla afet ve acil durumlarda havadan arama-tespit ve koordinasyon hazırlıklarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:09
Edremit'te düzenlenen toplantıda arama-tespit kapasitesi ve koordinasyon masaya yatırıldı

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, afet ve acil durumlarda havadan arama ve tespit faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında Van'da bir toplantı düzenledi.

Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya kulüp üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantıda, insansız hava araçlarının (İHA) afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına sağlayacağı katkılar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Marmara Koordinatörü Okay Narlı, kulübün yaklaşık 2,5 yıldır aktif faaliyet gösterdiğini ve 4 ay önce resmi statü kazandığını söyledi. Narlı, İHAKUT'un Havacılık Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı resmi bir spor kulübü olduğunu belirtti.

Narlı, kulübün temel amacının muhtemel deprem ve afet durumlarında başta AFAD olmak üzere jandarma, polis ve diğer kolluk kuvvetlerine havadan arama ve tespit desteği sağlamak olduğunu vurguladı. Göreve çıkabilmeleri için resmi kanallardan davet alınması gerektiğini; gelen resmi davetler doğrultusunda sahada görev aldıklarını ifade etti.

Narlı ayrıca, farklı illerde AFAD ile protokoller imzaladıklarını belirterek, Yalova, İzmir ve Bursa'nın bu illerden bazıları olduğunu kaydetti.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van Koordinatörü Recep Dağ ise toplantının amacına ilişkin yaptığı açıklamada, Van ve çevresinde afetlere hazırlık bilincini artırmayı, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi ve gönüllülerin teknik kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

