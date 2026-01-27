İnönü Üniversitesi'nde 'Kâşif Çocuklar-2' Çocuk Üniversitesi Sona Erdi

İnönü Üniversitesi bünyesindeki Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen "Kâşif Çocuklar-2" Çocuk Üniversitesi etkinliği, düzenlenen kapanış töreniyle tamamlandı.

Kapanış Töreni ve Katılımcılar

Kapanış töreni Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Prof. Dr. Fatih Bulut (İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı), Dr. Şeyma Sultan Bozkurt (Çocuk Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi), öğretim üyeleri, öğretmenler, bilim kış kampına katılan öğrenciler ve velileri katıldı.

Beş Gün, 80 Öğrenci, 16 Atölye

Beş gün süren programda Malatya genelinden 80 öğrenci, üniversite ortamını tanıma ve bilimsel çalışmaları yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Programda görev alan 18 öğretim üyesi tarafından toplam 16 farklı atölye düzenlendi.

"Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak her yıl iki adet Çocuk Üniversitesi etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliğimizde temel amacımız, ilimizin çocuklarına üniversite ortamını ve ruhunu tanıtmak; onlara bilim insanı olabilme bilincini aşılamaktır. Çocuklarımızda var olan bilimsel merak duygusunu geliştirmeyi ve onlara bilim, sanayi ve teknolojideki yenilikleri aktarmayı hedefliyoruz. Bir diğer amacımız ise bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılabileceğini öğretmektir" dedi.

"İlimizden 80 öğrencimizi ağırladığımız bu süreçte, kendi branşlarında uzman 18 öğretim üyemiz farklı meslek ve teknolojileri tanıttı. Etkinliğimiz boyunca 16 farklı atölye çalışması gerçekleştirdik. İlk gün İletişim Fakültesi’nde radyo programcılığı, Kimya Laboratuvarı’nda ise mum yapımı atölyelerine katılan öğrencilerimiz; ikinci gün seramik çalışmalarını tamamladı. Üçüncü gün biyoloji laboratuvarında hücreleri inceleyip deneyler yaparken; dördüncü gün robotik kodlama, İngilizce pratikleri ve fizik atölyesinde kâğıttan roket yapımı gibi teknik konuları öğrendiler. Bugün ise Mühendislik Uygulamaları Atölyesi’nde gemi ve köprü yapımının inceliklerini kavrayarak kendi projelerini hayata geçirdiler" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz 5 günlük süre dâhilinde üniversite amfi, laboratuvar ve yemekhanelerinde bulunarak gerçek bir üniversite ortamını tanıdılar. Alanında uzman hocalarımızla bir araya gelerek sorularını direkt olarak muhataplarına sorma şansı yakaladılar. Bu bilim kampının öğrencilerimize faydalı olduğunu umuyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Nusret Akpolat’a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Sağlam’a ve SKS Başkanı Hakan Tunç’a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kapanış

Kapanış programı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

