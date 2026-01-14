İstanbul Arel Üniversitesi ve TUHAG'tan Havacılık Eğitiminde Stratejik İş Birliği

İstanbul Arel Üniversitesi, havacılık ve uzay sektörünün geleceğini şekillendirmek ve öğrencilerini sektörün mutfağında yetiştirmek amacıyla havacılık firması TUHAG ile stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokolün Amaç ve Kapsamı

Arel TTO koordinasyonunda imzalanan protokol, Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin teorik bilgi ve uygulamalı deneyimini birleştirmeyi hedefliyor. Protokol; Simülatör Teknolojileri ile Uygulamalı Eğitim, Teknik Geziler ve Saha Gözlemi ve VR Destekli TÜBİTAK Projeleri gibi önemli başlıkları kapsıyor.

İmzacı Yetkililer

Protokol; İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, TUHAG Kurucu Ortağı Alperen Erden, Arel TTO Müdürü Gülay Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Cemile Erden tarafından birlikte imzalandı.

Rektör ve TUHAG Yetkilisinin Mesajı

Rektör Prof. Dr. Ersin Göse, törende üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek anlaşmanın öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarında bir adım önde olmalarını sağlayacağını vurguladı: "Öğrencilerimizi sektöre hazır mezun ediyoruz".

TUHAG Kurucu Ortağı Alperen Erden ise nitelikli insan kaynağının havacılık sektörü için kritik olduğunu belirterek, bu tür akademik iş birlikleriyle sektöre vizyoner gençler kazandırılacağını ifade etti.

Sektörel Deneyim ve Teknoloji Odaklı Eğitim

Arel TTO koordinasyonunda hayata geçirilen iş birliği, öğrencilerin teorik eğitimlerini sektörel uygulamalarla taçlandırarak mezunları pratik bilgi ve teknoloji odaklı deneyimle donatmayı amaçlıyor.

