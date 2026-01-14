İstanbul Arel Üniversitesi ve TUHAG'tan Havacılık Eğitiminde Stratejik İş Birliği

İstanbul Arel Üniversitesi, TUHAG ile Havacılık Yönetimi öğrencilerine simülasyon, saha çalışmaları ve VR destekli projeler sunacak stratejik bir iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:09
İstanbul Arel Üniversitesi ve TUHAG'tan Havacılık Eğitiminde Stratejik İş Birliği

İstanbul Arel Üniversitesi ve TUHAG'tan Havacılık Eğitiminde Stratejik İş Birliği

İstanbul Arel Üniversitesi, havacılık ve uzay sektörünün geleceğini şekillendirmek ve öğrencilerini sektörün mutfağında yetiştirmek amacıyla havacılık firması TUHAG ile stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokolün Amaç ve Kapsamı

Arel TTO koordinasyonunda imzalanan protokol, Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin teorik bilgi ve uygulamalı deneyimini birleştirmeyi hedefliyor. Protokol; Simülatör Teknolojileri ile Uygulamalı Eğitim, Teknik Geziler ve Saha Gözlemi ve VR Destekli TÜBİTAK Projeleri gibi önemli başlıkları kapsıyor.

İmzacı Yetkililer

Protokol; İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, TUHAG Kurucu Ortağı Alperen Erden, Arel TTO Müdürü Gülay Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Cemile Erden tarafından birlikte imzalandı.

Rektör ve TUHAG Yetkilisinin Mesajı

Rektör Prof. Dr. Ersin Göse, törende üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek anlaşmanın öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarında bir adım önde olmalarını sağlayacağını vurguladı: "Öğrencilerimizi sektöre hazır mezun ediyoruz".

TUHAG Kurucu Ortağı Alperen Erden ise nitelikli insan kaynağının havacılık sektörü için kritik olduğunu belirterek, bu tür akademik iş birlikleriyle sektöre vizyoner gençler kazandırılacağını ifade etti.

Sektörel Deneyim ve Teknoloji Odaklı Eğitim

Arel TTO koordinasyonunda hayata geçirilen iş birliği, öğrencilerin teorik eğitimlerini sektörel uygulamalarla taçlandırarak mezunları pratik bilgi ve teknoloji odaklı deneyimle donatmayı amaçlıyor.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, HAVACILIK VE UZAY SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK VE...

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, HAVACILIK VE UZAY SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK VE ÖĞRENCİLERİNİ SEKTÖRÜN MUTFAĞINDA YETİŞTİRMEK AMACIYLA TUHAG İLE STRATEJİK BİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İMZA ATTI.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, HAVACILIK VE UZAY SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK VE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu
2
GSB Müdürü Arslantürk Düzce'de Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu
3
Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı
4
Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Ali Rıza Argun Düzce'de Tebrik Edildi
5
Düzce'de 19 Mayıs İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde VR Deneyimi
6
Kozan'da Kamyonla Gelen Kar: Adanalı Öğrenciler Unutulmaz Anlar Yaşadı
7
Biruni Üniversitesi, YÖK'ün 'Bilim Kafe' Etkinlikleriyle 6 İlde Gençlerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları