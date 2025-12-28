Nilüfer Hatun MTAL'de Geri Dönüşümle Trafo Sarma Makinesi Geliştirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, kendi imkânlarıyla geri dönüşüm malzemeleri kullanarak bir trafo sarma makinesi geliştirdi.

Uygulama temelli eğitimle tanıtıldı

Okulda yürütülen uygulama temelli eğitim kapsamında geliştirilen makine, düzenlenen programla tanıtıldı. Proje, trafoların sarım sürecini otomatikleştirerek işlemi daha kontrollü ve verimli hale getiriyor; öğretmenler ve okul yönetimi tarafından takdir topladı.

Teknik özellikler ve öğrenci anlatımı

Makine gövdesi 3D yazıcıyla üretildi ve LCD ekran üzerinden motor hızları ile çalışma verileri anlık olarak izlenebiliyor. Projede görev alan öğrencilerden Beytullah Kır, "Trafo sarımının temelini oluşturan çekirdek ve bobin yapısını esas alarak çalışan bir makine tasarladı. 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen makine gövdesi, modern ve işlevsel bir yapıya sahip olurken, LCD ekran sayesinde motor hızları ve çalışma verileri anlık olarak takip edilebiliyoruz" dedi.

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan Öğretmeni Sinan Köseoğlu, "Makinede yer alan motorlardan biri çekirdeği döndürerek sarım işlemini gerçekleştirirken, diğer motor bobin telini ileri-geri hareket ettirerek düzgün ve hizalı bir sarım yapılmasını sağlıyor. Bu sayede manuel sarımın ötesine geçilerek daha kontrollü ve verimli bir sistem elde ediliyor" diye belirtti.

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan Öğretmeni Olcay Uludeveli ise çalışmayla trafo sarım sürecinin makine destekli bir yapıya kavuştuğunu ve öğrencilerin belirlenen hız ve düzen içerisinde güvenli bir şekilde uygulama yapabildiğini, geliştirilen makinenin okulda verilen trafo derslerinde öğretim amaçlı aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

Okul yönetiminin değerlendirmesi

Okul Müdiresi Fatoş Karaca Belen, çalışmanın yalnızca bir makine üretimi olmadığını vurgulayarak şunları anlattı: "Bu proje bilgi, emek ve iş birliğinin somut bir ürünüdür. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek böyle nitelikli bir çalışma ortaya koymaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Son zamanlarda televizyonlarda veya sosyal medyada sık sık okullarda meydana gelen akran zorbalığını gördükçe öğrencilerimizin öğretmenleri tarafından yönlendirmesi doğrultusunda ’Maarif Modeli’ kapsamında üretime, bilime ve teknolojiye dayalı bu tür projelerini ortaya koymalarını ve üretime dayalı çalışmalarla haşır, neşir olmaları bizleri gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Uygulama temelli mesleki eğitime önemli katkı sağlayan proje, okulda benzer çalışmaların artarak devam edeceğinin de güçlü bir göstergesi oldu."

