Karacasu'da ADÜ MYO ile Özel Tesis Arasında Uygulamalı Eğitim Protokolü

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) ile özel nitelikli bir konaklama tesisi arasında, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarını geliştirmeye yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Katılanlar

Protokole; Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ile tesis sahibi Emin Mete katıldı.

Uygulamanın Kapsamı ve Amaçları

İmzalanan protokol çerçevesinde, meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen Otel İşletmeciliği, Önbüro Hizmetleri ile Kat Hizmetleri ve Yönetimi derslerinin tesiste uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek sektör ortamında uygulamaya dönüştürmeleri ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Protokol ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, sektörel yeterliliklerinin geliştirilmesi ve mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca üniversite-sektör iş birliğinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine de katkı sağlanması öngörülüyor.

Açıklamalar

Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, uygulamalı eğitimin öğrencilerin mesleki gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin eğitim kalitesini artırdığını belirtti. Tesis sahibi Emin Mete ise eğitim süreçlerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Taraflar, imzalanan protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek benzer iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdiler.

