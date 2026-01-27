Karacasu'da ADÜ MYO ile Özel Tesis Arasında Uygulamalı Eğitim Protokolü

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu MYO ile bir konaklama tesisi arasında öğrenciler için uygulamalı eğitim protokolü imzalandı; sektör deneyimi ve istihdam hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:42
Karacasu'da ADÜ MYO ile Özel Tesis Arasında Uygulamalı Eğitim Protokolü

Karacasu'da ADÜ MYO ile Özel Tesis Arasında Uygulamalı Eğitim Protokolü

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) ile özel nitelikli bir konaklama tesisi arasında, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarını geliştirmeye yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Katılanlar

Protokole; Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ile tesis sahibi Emin Mete katıldı.

Uygulamanın Kapsamı ve Amaçları

İmzalanan protokol çerçevesinde, meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen Otel İşletmeciliği, Önbüro Hizmetleri ile Kat Hizmetleri ve Yönetimi derslerinin tesiste uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek sektör ortamında uygulamaya dönüştürmeleri ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Protokol ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, sektörel yeterliliklerinin geliştirilmesi ve mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca üniversite-sektör iş birliğinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine de katkı sağlanması öngörülüyor.

Açıklamalar

Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, uygulamalı eğitimin öğrencilerin mesleki gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin eğitim kalitesini artırdığını belirtti. Tesis sahibi Emin Mete ise eğitim süreçlerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Taraflar, imzalanan protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek benzer iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdiler.

KARACASU’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI EĞİTİM İMKANI

KARACASU’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI EĞİTİM İMKANI

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'den Girişimcilik Hamlesi: BiGG.ASSIST TÜBİTAK Uygulayıcı Kuruluşu Seçildi
2
Ege Üniversitesi'nde Orhun Değişim Programı Öğrencilerine Veda Toplantısı
3
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 2. Dönem Kayıtları Başladı
4
Ordu'da 123 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı: 2025-2026 Birinci Dönem Sona Erdi
5
Salihli'de Ücretsiz Budama Kursuna Yoğun İlgi
6
Diyadin'de Bulgurlu Köyü İlkokulu'na Unutulmaz Sinema Günü
7
Diyarbakır'da 41 Bin 326 Öğrenci 'Oku Kitabını, Al Armağanını' Yarışmasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları