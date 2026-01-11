Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, 6-13 yaş arası tüm Karataylı çocuklara ücretsiz bahar dönemi kursları için başvuruları kabul ediyor. Akademi, çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerle sezonu açıyor.

Atölye programı

Akademi bünyesinde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde zengin atölye seçenekleri sunulacak. Eğitimler arasında Ahşap, Akıl ve Zeka Oyunları, Bilişim, Çini ve Seramik, Drama, Müzik, Okuma, Resim, Dil Atölyesi ile Diksiyon ve Seslendirme yer alıyor.

Kayıt ve eğitim takvimi

Kayıtlar: 14-16 Ocak 2026 (başlangıç: 14 Ocak 2026 Çarşamba, bitiş: 16 Ocak 2026 Cuma). Kayıt yaptıran kursiyerler, ücretsiz eğitim alma imkanı bulacak.

Eğitimler: 9 Şubat 2026 - 23 Mayıs 2026. Program 15 hafta sürecek ve hafta içi 10.00-17.10, Cumartesi günleri ise 09.30-17.10 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular akademi.karatay.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

Başkan Hasan Kılca'nın açıklaması

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin çocukların çok yönlü gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Çocuklarımızın çok yönlü gelişimi için kültür ve sanata yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda, çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerini ve kendilerini özgüvenle ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Karatay Kültür ve Sanat Akademimizde, bahar döneminde birçok branşta eğitimler verilecek. Tüm Karataylı çocuklarımızı Bahar Dönemi kayıtlarına davet ediyorum. Geleceğimizi inşa edecek evlatlarımız için eğitime, sanata ve kültüre yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

