Kepez'te Ücretsiz İngilizce ve Rusça Kursları

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan Akademi'de 8-55 yaş arası vatandaşlara ücretsiz İngilizce ve Rusça kursları sunuyor; konuşma odaklı eğitimle 120 kursiyer faydalanıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:40
Kepez Belediyesi, Mimar Sinan Akademi bünyesinde düzenlediği ücretsiz İngilizce ve Rusça kurslarıyla 8-55 yaş aralığındaki vatandaşlara yabancı dil öğrenme fırsatı sunuyor.

Mimar Sinan Akademi, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde faaliyet gösteriyor ve vatandaşların kişisel ile mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla dil eğitimleri düzenliyor. Eğitimler temel, orta ve ileri seviye olarak planlanarak katılımcıların mevcut dil seviyelerine uygun sınıflarda eğitim almalarına imkan tanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde dil öğrenme süreci sistemli ve kademeli yürütülüyor.

Konuşma odaklı eğitim modeli

Akademide uygulanan konuşma odaklı eğitim modeliyle kursiyerlerin dili aktif olarak kullanmaları hedefleniyor. Günlük yaşamda ve iş hayatında karşılaşılabilecek diyaloglara ağırlık verilen derslerde pratik uygulamalar ön planda tutuluyor. Bu sayede katılımcıların özgüvenle konuşabilmeleri ve yabancı dili daha etkin kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Her yaşa ücretsiz eğitim

Hafta içi her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kurslardan 8 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Yoğun ilgi gören yabancı dil kurslarına bu dönem toplam 120 kursiyer katılım sağlıyor. Eğitimler farklı yaş gruplarının öğrenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanıyor.

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan Akademi çatısı altında sunduğu ücretsiz eğitimlerle vatandaşların kültürel, sosyal ve mesleki gelişimlerine destek olmayı sürdürürken, yabancı dil eğitimleriyle bireylerin hem günlük yaşamda hem de iş hayatında daha donanımlı hale gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

