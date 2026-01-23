Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO Müdürü Can Demirel Tadilatları Bizzat Yapıyor

Dr. Öğretim Üyesi Can Demirel, Pınarhisar MYO'da bütçe kısıtları içinde tamir-tadilat işlerine fiilen katılarak okulun ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:15
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Demirel, okulda yürütülen tamir ve tadilat çalışmalarında bizzat görev alarak örnek bir yöneticilik anlayışı sergiliyor.

Fiilen Katılım ve İmkânların Etkin Kullanımı

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına kendisi de fiilen katılan Dr. Öğretim Üyesi Can Demirel, okulun birçok ihtiyacını kendi imkânlarıyla karşılamaya çalışıyor.

Demirel, yapı denetim alanında öğretim üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yapı denetim öğretim üyesi olmam münasebetiyle inşaat ve tadilat işleri benim uzmanlık alanıma giriyor. Bu işler ilimizde yürütülüyorken, koltukta oturup dışarıdan müdahale etmek yerine okulun ihtiyaçlarını yerinde görüp, bizzat çözüm üretmeyi tercih ediyorum. Bütçe imkânlarının sınırlı olduğu bir ortamda her iş için usta çağırmak doğru olmuyor. Elimizden gelen işleri kendimiz yaparak hem okulumuzun ihtiyaçlarını gideriyoruz hem de kamu kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz" dedi.

Hedef: Güvenli ve İyileştirilmiş Eğitim Ortamı

Demirel, yapılan çalışmaların öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için gerçekleştirildiğini vurguladı ve imkânlar dâhilinde okulun fiziki şartlarını daha da iyileştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

