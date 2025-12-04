Kütahya İl Müftülüğü'nden Değerler Eğitimi — Gülay Demirci Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda

Gülay Demirci, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda verdiği değerler eğitiminde Diyanet'in hizmet alanlarını ve gençlere dönük çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:48
Gülay Demirci öğrencilerle buluştu

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, yürütülen değerler eğitimi kapsamında Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada Demirci, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet alanlarına ve gençlere yönelik çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Demirci, Başkanlığın yalnızca cami merkezli din hizmeti sunmadığını belirterek, "Okullar, cezaevleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, hastaneler, çocuk evleri, kadın sığınma evleri ve huzurevleri gibi birçok mekânda her kesimden insanımıza din hizmeti sunuyoruz" dedi.

Günümüz dünyasında gençlerin çeşitli zararlı akımlar ve bağımlılıklar karşısında korunmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Demirci, "Geleceğin umudu olan yavrularımıza rehberlik etmek, kimlik ve kişilik gelişimlerinde dinî ve ahlakî değerleri güçlendirmek Başkanlığımızın en temel amaçlarından biridir" diye konuştu.

Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyen Demirci, değerler eğitiminin gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

