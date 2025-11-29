Manisa Medya Akademisi'nin İlk Dersi: Yapay Zeka Haberciliği

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinin paydaşlığıyla hayata geçirilen Manisa Medya Akademisi projesinde ilk dersin konusu "Yapay zeka haberciliği" oldu.

Eğitimin amacı ve içeriği

Yerel basında dijital dönüşümü hızlandırmayı, gazetecilerin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve yeni nesil habercilik becerileri kazandırmayı hedefleyen akademinin açılış eğitimini MCBÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. H. Göker Gülay verdi. Gülay, yapay zekanın habercilikteki en pratik kullanım alanlarını, hızlı ve etkin haber üretimindeki avantajlarını ve mesleki dönüşüm sürecine olan etkilerini örneklerle aktardı.

Katılımcılar ve uygulama odaklı eğitim

Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı binasında gerçekleşen eğitime; MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve çok sayıda gazeteci katıldı. Programda katılımcılar, yapay zeka destekli araçların haber üretim süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine dair uygulamalı bilgiler edindi ve dijitalleşen medya ortamına uyum sağlama konusunda farkındalık kazandı.

Katılımcılar, eğitimin mesleki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu vurguladı ve Manisa Medya Akademisinin sektöre sağlayacağı değerin altı çizildi.

Gelecek programlar ve beklentiler

Akademi kapsamında ilerleyen süreçte; haber yazım teknikleri, yapay zeka destekli içerik üretimi, kriz dönemlerinde doğru bilgi yönetimi, sosyal medya haberciliği, dron kullanımı ve medya hukuku gibi alanlarda sertifikalı eğitimler verilecek. Proje, Türkiye genelinde yerel basına örnek oluşturacak nitelikte bir dijital dönüşüm hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Yetkili isimlerin değerlendirmeleri

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş proje sürecine ilişkin, "Manisalı gazetecilerin bu güzel projeye dahil olması çok güzel ve önemli olarak görüyorum. Bu tür projeler iletişimi ve diyalogları güçlendiriyor" dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise, "Bu güzel projede bize destek olan paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu tür projelerle sürekli buluşacağız. Biz hep birlikte olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel de birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza daha önce de belirttim. Projelerde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bugün de sizlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Manisa Medya Akademisi, yerel medyanın dijital dönüşümünde örnek teşkil edecek bir adım olarak öne çıkıyor.

