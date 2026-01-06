Mersin'de Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi: Çocuklarda Empati Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 7-10 yaş grubuna yönelik atölyesi, çocuklarda empati ve akran zorbalığı farkındalığı oluşturmayı amaçladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:20
Mersin'de Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi: Çocuklarda Empati Eğitimi

Mersin'de Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi: Çocuklarda Empati Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda empati duygusunu güçlendirmek ve akran zorbalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla 7-10 yaş grubuna yönelik 'Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi' düzenledi.

Etkinlik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde gerçekleştirildi ve öğrenciler ile veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Atölye içeriği

'Zorbalığın Panzehri: Empati' başlığıyla düzenlenen atölyede; empati kurmanın önemi, zorbalık türleri, zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve dayanışmanın gücü çocuklara interaktif yöntemlerle aktarıldı. Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirildi ve amaç, çocukların sağlıklı akran ilişkileri kurabilmelerini sağlamaktı.

Uzman açıklamaları

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görevli Psikolog Özlem Özkan, akran zorbalığının son dönemde hem sosyal medyada hem de haberlerde sıkça gündeme geldiğini belirtti. Özkan, 'Bu atölyede akran zorbalığının ne olduğu, türleri ve çocukların böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini ele aldık. Ayrıca zorbalığa uğrandığında hangi yetişkinlerle iletişime geçilmesi gerektiğini çocuklarımıza anlattık' dedi.

Özkan, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, 'Akran zorbalığına yönelik yeni projelerimiz taslak aşamasında. Özellikle dezavantajlı gruplara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra velilere yönelik bilgilendirme seminerleri de planlıyoruz' ifadelerini kullandı. Atölyenin verimli geçtiğini, çocukların etkinliğe aktif katılım sağladığını ve kendilerini rahatlıkla ifade edebildiklerini aktardı.

Velilerin görüşleri

Atölyeye katılan velilerden Zeliha Yavuz, akran zorbalığının günümüzde ciddi sonuçlara yol açabildiğine dikkat çekerek, 'Bu tür etkinlikler çok önemli. Çocuklarımızın birbirlerine zarar vermeden, saygı içinde aynı ortamı paylaşmalarını istiyoruz' dedi.

Bir diğer veli Zeynep Kaya ise okul ortamında yaşanan küçük gibi görünen davranışların çocukları derinden etkileyebildiğini belirterek, 'Akran zorbalığı mutlaka ciddiye alınmalı. Çocukların bilinçlenmesi kadar velilerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Bu yüzden ailelere yönelik seminerlerin çok faydalı olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Çocukların deneyimi

Atölyeye katılan 10 yaşındaki Nida Efetürk, empati kurmanın önemini öğrendiğini söyleyerek, 'Arkadaşlarımızı dışlamamayı, onlarla güzel vakit geçirmeyi ve zorbalık yapmamayı öğrendik. Kendimi zorbalığa uğrayan bir arkadaşımın yerine koyunca çok kötü hissettim. O yüzden zorbalığın kötü bir şey olduğunu düşünüyorum' dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARDA EMPATİ DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK VE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARDA EMPATİ DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK VE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA 7-10 YAŞ GRUBUNA YÖNELİK 'AKRAN ZORBALIĞINI ÖNLEME ATÖLYESİ' DÜZENLEDİ.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARDA EMPATİ DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK VE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi: Çocuklarda Empati Eğitimi
2
İnönü Üniversitesi'nde Final Haftasında Meyve İkramı
3
ÖRAV 2025'te 65 şehirde 57 bin 804 öğretmene ulaştı
4
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Turgutreis Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti
5
Kütahya'da Akşemsettin Kız AİHL'de 'Tohumlu Kalem' Sürprizi
6
Tavşanlı'da Meslekî Eğitim Değerlendi: Okul-Sanayi İşbirliği ve 24 Sınıflı Yeni Bina
7
Bilim Kafe Demirci'de: Teknolojinin Topluma Etkileri Tartışıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları