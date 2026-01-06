Mersin'de Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi: Çocuklarda Empati Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda empati duygusunu güçlendirmek ve akran zorbalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla 7-10 yaş grubuna yönelik 'Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi' düzenledi.

Etkinlik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde gerçekleştirildi ve öğrenciler ile veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Atölye içeriği

'Zorbalığın Panzehri: Empati' başlığıyla düzenlenen atölyede; empati kurmanın önemi, zorbalık türleri, zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve dayanışmanın gücü çocuklara interaktif yöntemlerle aktarıldı. Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirildi ve amaç, çocukların sağlıklı akran ilişkileri kurabilmelerini sağlamaktı.

Uzman açıklamaları

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görevli Psikolog Özlem Özkan, akran zorbalığının son dönemde hem sosyal medyada hem de haberlerde sıkça gündeme geldiğini belirtti. Özkan, 'Bu atölyede akran zorbalığının ne olduğu, türleri ve çocukların böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini ele aldık. Ayrıca zorbalığa uğrandığında hangi yetişkinlerle iletişime geçilmesi gerektiğini çocuklarımıza anlattık' dedi.

Özkan, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, 'Akran zorbalığına yönelik yeni projelerimiz taslak aşamasında. Özellikle dezavantajlı gruplara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra velilere yönelik bilgilendirme seminerleri de planlıyoruz' ifadelerini kullandı. Atölyenin verimli geçtiğini, çocukların etkinliğe aktif katılım sağladığını ve kendilerini rahatlıkla ifade edebildiklerini aktardı.

Velilerin görüşleri

Atölyeye katılan velilerden Zeliha Yavuz, akran zorbalığının günümüzde ciddi sonuçlara yol açabildiğine dikkat çekerek, 'Bu tür etkinlikler çok önemli. Çocuklarımızın birbirlerine zarar vermeden, saygı içinde aynı ortamı paylaşmalarını istiyoruz' dedi.

Bir diğer veli Zeynep Kaya ise okul ortamında yaşanan küçük gibi görünen davranışların çocukları derinden etkileyebildiğini belirterek, 'Akran zorbalığı mutlaka ciddiye alınmalı. Çocukların bilinçlenmesi kadar velilerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Bu yüzden ailelere yönelik seminerlerin çok faydalı olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Çocukların deneyimi

Atölyeye katılan 10 yaşındaki Nida Efetürk, empati kurmanın önemini öğrendiğini söyleyerek, 'Arkadaşlarımızı dışlamamayı, onlarla güzel vakit geçirmeyi ve zorbalık yapmamayı öğrendik. Kendimi zorbalığa uğrayan bir arkadaşımın yerine koyunca çok kötü hissettim. O yüzden zorbalığın kötü bir şey olduğunu düşünüyorum' dedi.

