Mersin Jandarması'ndan Liselilere Siber Farkındalık Eğitimi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 180 öğrenci ve 4 öğretmene siber farkındalık eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:37
Mersin Jandarması'ndan Liselilere Siber Farkındalık Eğitimi

Mersin Jandarması'ndan Liselilere Siber Farkındalık Eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitimler kapsamında Erdemli ilçesindeki Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 180 öğrenci ve 4 öğretmene yönelik bilgilendirme yapıldı. Programda öğrencilere internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitim içerikleri

Eğitimlerde; siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, dijital okuryazarlık ve kredi kartı dolandırıcılığı konularında kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirildi.

Hedeflenen sonuçlar

Jandarma yetkilileri, bu tür eğitimlerle siber suçların oluşmadan önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zararlarının en aza indirilmesi ve toplum genelinde siber suçlara karşı farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMINI SAĞLAMAK, SİBER...

MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMINI SAĞLAMAK, SİBER GÜVENLİK ALANINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMINI SAĞLAMAK, SİBER...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Jandarması'ndan Liselilere Siber Farkındalık Eğitimi
2
Minikler Gastro Sincan'da Kurabiye Yaptı
3
GÜÇ Programı ile Genç İstihdamına Güvence: Akpınar Değerlendirdi
4
Elazığ'da İlçe Müftüleri Toplandı: 17 Ocak Hafızlık İcazet Hazırlığı
5
Eskişehir'de 'Rusya Müslümanları' Konferansı: Zülfikar Bayraktar'ın Değerlendirmesi
6
Ege Üniversitesi TEKNOFEST 2026'da Şanlıurfa'da Yer Alacak
7
BŞEÜ ile Universidade Catlica Portuguesa arasında sağlık bilimleri iş birliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları