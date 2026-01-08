Mersin Jandarması'ndan Liselilere Siber Farkındalık Eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitimler kapsamında Erdemli ilçesindeki Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 180 öğrenci ve 4 öğretmene yönelik bilgilendirme yapıldı. Programda öğrencilere internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitim içerikleri

Eğitimlerde; siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, dijital okuryazarlık ve kredi kartı dolandırıcılığı konularında kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirildi.

Hedeflenen sonuçlar

Jandarma yetkilileri, bu tür eğitimlerle siber suçların oluşmadan önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zararlarının en aza indirilmesi ve toplum genelinde siber suçlara karşı farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

