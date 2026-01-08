Minikler Gastro Sincan'da Kurabiye Yaptı

Sincan Belediyesi Gastro Sincan'da kreş öğrencileri, usta şeflerle kurabiye yaptı; el becerileri ve paylaşma değerleri pekişti. Veliler Başkan Murat Ercan'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:49
Gastro Sincan kreş öğrencilerini ağırladı

Sincan Belediyesi Gastro Sincan'ı ziyaret eden kreş öğrencileri ve öğretmenleri, usta şefler eşliğinde kurabiye yapma deneyimi yaşadı. Gastronomi alanında önemli çalışmalara imza atan ve geleceğin şeflerini yetiştiren merkez, miniklere uygulamalı bir atölye sundu.

Çocuklar hamurları özenle açıp çeşitli şekillere büründürürken gün boyu eğlenceli anlar yaşandı. Etkinlik, miniklerin el becerilerini geliştirme ve takım çalışması, paylaşma gibi sosyal değerleri pekiştirme fırsatı oldu.

Pişen kurabiyelerin kokusu Gastro Sincan'ı sararken, minik şeflerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Öğretmenler ve organizatörler sürecin hem eğitici hem de keyifli geçtiğini vurguladı.

Etkinliğe katılan veliler, ilçeye 8 adet kreş ve 7 adet Anne Çocuk Oyun Evi kazandıran Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ettiler.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

