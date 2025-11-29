Muş'ta Diksiyon ve Spikerlik Kursuna Yoğun İlgi

Gençlik Merkezi'nde 80 saatlik yüz yüze eğitim

Muş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde açılan diksiyon, spikerlik ve sunuculuk kursu gençlerden yoğun ilgi gördü.

Usta öğretici Aysu Köysu tarafından verilen yüz yüze eğitime 30 kursiyer katılırken, eğitim 80 saatlik modülden oluşuyor. Programda Türkçenin doğru telaffuzu, harflerin çıkış yerleri ve diyafram kullanımı öğretiliyor.

Kurs boyunca kursiyerler diyafram nefesi, dil ve kalem çalışmaları ile tekerleme uygulamaları yapıyor; hedef ise doğru ve etkili konuşma becerisi kazanmak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Bu belge hem iş hayatına hem de kişisel gelişime önemli katkı sağlayacak. Kursiyerler, eğitimin günlük iletişimlerine olumlu yansımasından memnuniyet duyuyor.

Aysu Köysu kursla ilgili olarak, "İki haftalık süren bu kurslarda ses eğitimi, diyafram eğitimi, çift dudak tembelliği ve dudak tembelliği çalışmalarının yanı sıra özgüven, dik duruş ve güzel konuşma eğitimleri de veriyorum. Dik duruş, özgüven ve ses eğitimi bu kursların en önemli aşamalarını oluşturuyor. Özellikle ses eğitimi büyük önem taşıyor; çünkü ses olmadan harfleri doğru telaffuz etmek ve kelimeleri doğru bir şekilde çıkarmak mümkün değildir. Bu nedenle eğitime ses eğitimiyle başlıyor, diyafram çalışmalarına ağırlık veriyorum. Diyafram eğitiminden sonra hem pratik hem teorik uygulamalarla süreci sürdürüyorum" dedi.

Usta öğretici Köysu, kursun Halk Eğitim Merkezi çatısı altında açılması sayesinde katılımcılara sertifika verildiğini belirterek, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs açtığımız için kursiyerlere sertifika veriyorum. e-Devlet üzerinden "sertifikalarım" alanına girildiğinde, e-Yaygın sisteminde bu sertifikalar görünmektedir. Böylece herhangi bir kuruma başvurduklarında sunabilecekleri resmi bir sertifika edinmiş oluyorlar. En önemlisi ise doğru nefes almayı ve güzel konuşmayı öğrenmeleri" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Rumeysa Göller ise deneyimini şöyle aktardı: "Özgüven konusunda bazı eksiklerim vardı. Sınıf uygulamalarında sesimi en arka tarafa iletmekte zorlanıyordum. Ancak diksiyon eğitimi sayesinde artık kendimi daha iyi ifade edebiliyor, nefesimi daha doğru kullanabiliyor ve ses tonumu arka sıralara çok daha net bir şekilde ulaştırabiliyorum. Karşı tarafa kendimi rahatlıkla ifade edip düşüncelerimi daha açık şekilde aktarabiliyorum" dedi.

