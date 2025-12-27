NÖHÜ Gönüllüleri Selçuk İlkokulu Bahçesini Renklendirdi

NÖHÜ gönüllü öğrencilerinden Selçuk İlkokulu’na renkli dokunuş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) bünyesindeki gönüllü öğrenciler, toplumsal katkı ve iş birliği çalışmaları kapsamında Selçuk İlkokulu bahçesini oyun alanları ve etkinlik görselleriyle yeniden düzenledi.

Okul bahçesi öğrenciler için canlandı

Gönüllü öğrencilerin çizdiği oyun alanları ve etkinlik görselleri, ilkokul öğrencilerinin fiziksel hareketliliğini artırmayı, sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor. Yapılan çalışma sayesinde öğrenciler, teneffüs ve serbest zamanlarını daha verimli ve keyifli değerlendirme imkânı bulacak.

Katkı ve teşekkür

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklamada, Selçuk İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri üniversite öğrencilerinin özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.

Devam eden destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, öğrenci gönüllülüğünü esas alan toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğini bildirdi.

