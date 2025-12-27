DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

NÖHÜ Gönüllüleri Selçuk İlkokulu Bahçesini Renklendirdi

NÖHÜ gönüllü öğrencileri Selçuk İlkokulu bahçesine oyun alanları ve etkinlik görselleri çizerek öğrencilere daha eğlenceli ve aktif bir öğrenme ortamı sundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:28
NÖHÜ Gönüllüleri Selçuk İlkokulu Bahçesini Renklendirdi

NÖHÜ gönüllü öğrencilerinden Selçuk İlkokulu’na renkli dokunuş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) bünyesindeki gönüllü öğrenciler, toplumsal katkı ve iş birliği çalışmaları kapsamında Selçuk İlkokulu bahçesini oyun alanları ve etkinlik görselleriyle yeniden düzenledi.

Okul bahçesi öğrenciler için canlandı

Gönüllü öğrencilerin çizdiği oyun alanları ve etkinlik görselleri, ilkokul öğrencilerinin fiziksel hareketliliğini artırmayı, sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor. Yapılan çalışma sayesinde öğrenciler, teneffüs ve serbest zamanlarını daha verimli ve keyifli değerlendirme imkânı bulacak.

Katkı ve teşekkür

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklamada, Selçuk İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri üniversite öğrencilerinin özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.

Devam eden destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, öğrenci gönüllülüğünü esas alan toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğini bildirdi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TOPLUMSAL KATKI VE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÖNÜLLÜ...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TOPLUMSAL KATKI VE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA SELÇUK İLKOKULU’NUN BAHÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN OYUN OYNAYABİLECEĞİ VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ ALANLARIN RESMEDİLMESİNİ SAĞLADI.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TOPLUMSAL KATKI VE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÖNÜLLÜ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NÖHÜ Gönüllüleri Selçuk İlkokulu Bahçesini Renklendirdi
2
Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Yılbaşı Atölyesi
3
Tarsus Üniversitesi Öğrencileri Mercan Bilim Merkezi’nde İklim ve Uzayla Buluştu
4
MCBÜ Bilim Kafe: Mevlâna ve Mevlevilik Tasavvuf Musikisi Eşliğinde
5
Kısa Videoların Tehlikesi: Çocukların Dikkat Süresini Kısaltıyor
6
BEUN'den Engelsiz Üniversite Ödülleri 2025'te Çifte Başarı
7
Pehlivanköy'de Lise Öğrencilerine "Trafik Dedektifleri" Eğitimi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti