KBÜ Rektörü Kırışık, Arapça Hazırlık Öğrencileriyle Buluştu

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık öğrencileriyle buluştu; uygulamalı eğitim ve kısa sürede elde edilen başarı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:57
Buluşmanın Amacı ve Katılımcılar

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilerle düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Eğitiminde Uygulama Vurgusu

Rektör Kırışık, konuşmasında Arapça hazırlık eğitiminin ilahiyat eğitiminde temel bir rol oynadığını belirtti. Teorik bilginin uygulamayla desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, bu süreçte akademik ihtiyaçların eksiksiz karşılandığını ve kısa sürede elde edilen başarının bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Kırışık ayrıca, yaz döneminde TÜGVA tarafından düzenlenen "Tercihler Bize Emanet" programında KBÜ’nün faaliyetlerinin anlatıldığını ve farklı üniversitelerden öğrencilerin Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Arapça alanındaki hızlı gelişimine dikkat çektiğini aktardı. Arapça hazırlık programının yeni olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda elde edilen başarıların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Fakülte Yönetiminin Hedefleri

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, Arapça hazırlık eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti. Kavak, öğrencilerin dört temel dil becerisini kazanmasının yanı sıra ilahiyat ilimlerine sağlam bir altyapıyla hazırlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kavak, gönüllü akademisyenlerin katkıları ve hayırseverlerin destekleriyle yürütülen özel ders ve burs çalışmalarının fakültenin gelişimine önemli katkı sağladığını da vurguladı.

Gelecek Odaklı Çalışmalar

Rektör Kırışık, ilahiyat eğitiminde sadece bilginin çoğaltılmasının yeterli olmadığını; bilginin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, bundan sonra ilahiyatta uygulamaya dönük çalışmaların, sosyal projelerin ve üretimlerin ön plana çıkması gerektiğini söyledi. Sosyalfest kapsamında ilahiyat başlığında yürütülen projelerin de bu anlayışın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Program, konser ve ikramların ardından sona erdi.

